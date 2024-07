Elon Musk: Grok 2 arriverà ad agosto e Grok 3 entro il 2024

Elon Musk ha annunciato che il modello AI Grok 2 sarà rilasciato ad agosto, mentre Grok 3 arriverà entro la fine del 2024. Ad oggi non si sa molto su questi prossimi modelli linguistici. Musk ha comunque affermato che Grok 3 sarà addestrato su 100.000 Nvidia H100 e "dovrebbe essere davvero qualcosa di speciale". La rivelazione di Musk è arrivata in risposta a un video del CEO di Cohere, Aidan Gomez, che spiegava che molti modelli si stanno "addestrando sui risultati dei modelli di OpenAI". Gomez ha affermato che, poiché Cohere non ha fatto lo stesso con i suoi LLM, gli utenti hanno affermato che qualcosa sembrava diverso. Musk si è dichiarato d'accordo con il sentimento espresso nel video e ha affermato che ci vuole molto lavoro per eliminare gli LLM dai dati di formazione su Internet. Secondo Elon Musk, Grok 2 rappresenterà "un enorme miglioramento in questo senso".

Elon Musk: Grok 1.5 ha quasi alla pari di GPT-4

Per coloro che non hanno familiarità con la storia di OpenAI, Elon Musk ha effettivamente co-fondato l'azienda ma ha finito per separarsi dopo i disaccordi. Dopo il lancio di ChatGPT, Musk ha risposto aggiungendo un LLM a pagamento a X chiamato Grok, che pone l'accento sull'umorismo per renderlo più realistico. La versione più recente di Grok è la versione 1.5, arrivata a marzo con capacità di ragionamento migliorate e una lunghezza del contesto di 128.000 token. Grok 1.5 non ha ottenuto il punteggio GPT-4 sui benchmark MMLU, MATH e GSM8K ma non era lontano ma è riuscito a superare GPT-4 sul benchmark HumanEval.

Dato che X non offre una versione gratuita di Grok, è molto meno popolare di alternative come ChatGPT, Gemini e Claude. Non è chiaro se ci sarà mai una versione gratuita di Grok in futuro, ma dati i costi per gestire i LLM e l'obiettivo di Musk di aumentare le entrate di X, è dubbio che vedremo presto una versione gratuita di Grok.