Eliminare i propri dati personali online è possibile: ecco come fare

L'utilizzo di Internet e dei tanti servizi web a disposizione degli utenti comporta degli evidenti rischi per la propria privacy: non è raro, infatti, che alcuni dati personali vengano pubblicati online, spesso senza il consenso dell'utente. Per proteggere la propria privacy, quindi, diventa fondamentale adottare le giuste contromisure.

Oggi, per tutti gli utenti, c'è un'arma in più per tutelarsi: scegliendo Incogni, infatti, è possibile accedere a un servizio in grado di garantire all'utente la possibilità di cancellare i dati personali dal web. Si tratta di un sistema semplice e automatico, pensato per garantire una protezione completa per la privacy degli utenti.

Incogni è accessibile con un abbonamento da 11,98 euro al mese ma scegliendo il piano annuale il costo si riduce a 5,99 euro al mese. Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Incogni.

Come fa Incogni a cancellare i dati personali degli utenti

Il funzionamento di Incogni è semplicissimo: dopo aver attivato il servizio e concesse tutte le autorizzazioni necessarie, Incogni si occuperà di contattare direttamente i data broker, andando a inviare le richieste di cancellazione dei dati personali dell'utente. Tutto avviene in modo automatico.

Periodicamente, inoltre, Incogni fornirà all'utente dei report in merito allo stato delle richieste di cancellazione. In questo modo, l'utente potrà seguire lo stato delle richieste e verificare i progressi registrati da Incogni.

Il servizio, scegliendo il piano annuale, comporta un costo di 5,99 euro al mese, con fatturazione anticipata e una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione. Basta premere sul box qui di sotto per poter accedere al servizio.

