Elimina ogni traccia di te dal web con Incogni!

Navigare online implica spesso condividere una mole considerevole di dati personali, che possono finire in mani di terze parti e essere utilizzati per scopi commerciali o persino esposti a rischi di sicurezza. Oggi, proteggere la propria privacy online è essenziale, ma la rimozione manuale di dati è complessa e dispendiosa in termini di tempo. Incogni nasce come strumento efficace per aiutare gli utenti a rimuovere le proprie informazioni dal web, offrendo una soluzione automatizzata e sicura per preservare la privacy online. Con questo strumento è possibile eliminare il problema delle chiamate spam e messaggi indesiderati.

Le funzionalità di Incogni

Incogni offre un insieme di funzionalità mirate per proteggere i tuoi dati personali:

Rimozione dei dati da broker online : identifica e contatta i principali data broker per eliminare le informazioni sensibili che possiedono su di te. Tra questi, indirizzo, numeri di telefono e dettagli di contatto, prevenendo la loro diffusione online;

: identifica e contatta i principali data broker per eliminare le informazioni sensibili che possiedono su di te. Tra questi, indirizzo, numeri di telefono e dettagli di contatto, prevenendo la loro diffusione online; Monitoraggio continuo : una volta attivato, Incogni prosegue nel monitoraggio costante del web. Così garantisce che i tuoi dati non vengano nuovamente raccolti dai broker o da altre terze parti;

: una volta attivato, Incogni prosegue nel monitoraggio costante del web. Così garantisce che i tuoi dati non vengano nuovamente raccolti dai broker o da altre terze parti; Gestione delle richieste di rimozione : semplifica il processo di rimozione inviando automaticamente le richieste di eliminazione dei dati e seguendone gli aggiornamenti per garantirne l’efficacia;

: semplifica il processo di rimozione inviando automaticamente le richieste di eliminazione dei dati e seguendone gli aggiornamenti per garantirne l’efficacia; Report dettagliati sulla privacy: con Incogni, ricevi report aggiornati che mostrano quali dati sono stati eliminati e le nuove attività rilevate, per un controllo completo sulla tua presenza online.

Incogni è una soluzione completa per chi desidera riprendere il controllo sui propri dati personali e ridurre al minimo le tracce digitali, rendendo semplice e sicura la gestione della privacy sul web.

