Elimina le chiamate spam con questo servizio incredibile

Sempre più persone cercano di capire come eliminare le chiamate spam. Si, perchè l'introduzione del nuovo Registro pubblico delle opposizioni sembrava davvero aver posto un argine al telemarketing invasivo. E invece, dopo due anni, la situazione non è migliorata. Anzi, molti italiani continuano a ricevere chiamate spam e messaggi non richiesti a tutte le ore, addirittura in quantità maggiore rispetto al passato.

Alla radice del problema ci sono ancora i broker di dati, aziende specializzate nella raccolta e vendita di numeri di telefono, indirizzi e altri dati sensibili al miglior offerente. Nella maggior parte dei casi, queste informazioni alimentano il telemarketing, con tutte le problematiche annesse. Inoltre, c'è anche il rischio concreto di furti di identità e truffe, con tutte le conseguenze spiacevoli che ne derivano.

Per proteggere al meglio la propria privacy online e difendere i propri dati personali, è consigliabile affidarsi a Incogni, un servizio che permette di rimuovere le proprie informazioni personali dai database dei broker menzionati. Attualmente, grazie a una promozione, è possibile attivare il piano annuale a 6,99 euro al mese invece di 13,98 euro, con uno sconto del 50%.

Grazie a Incogni blocchi chiamate spam e messaggi invasivi

Il funzionamento di Incogni è molto semplice e accessibile a tutti. Basta iscriversi e fornire i dati da rimuovere: fatto questo, la piattaforma contatta automaticamente i broker presenti nel suo elenco, facendo una richiesta di immediata cancellazione dei dati degli utenti dai loro database.

Ma non è finita qui, perchè l'attività di Incogni non si esaurisce alla richiesta di cancellazione. Il tool esegue controlli periodici per assicurarsi che i data broker non recuperino i dati rimossi. Nel caso in cui alla richiesta le aziende dovessero rispondere con un rifiuto, Incogni contatta direttamente le agenzie per la protezione dei consumatori.

Il piano annuale è attualmente in offerta a 6,99 euro al mese invece di 13,98 euro, grazie a uno sconto del 50%. C'è la possibilità di chiedere un rimborso completo, entro 30 giorni dall'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.