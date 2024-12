Elimina il telemarketing per Natale con Incogni

Uno dei regali più graditi che puoi farti per questo Natale è eliminare il telemarketing in vista del prossimo anno. Per riuscirci ti segnaliamo Incogni, il rimedio più efficace per contrastare in maniera efficace telefonate e messaggi spam a tutte le ore del giorno e durante tutta la settimana.

Incogni è un servizio progettato dal team del fornitore VPN Surfshark in grado di eliminare i dati personali degli utenti dal web, facendo leva sulla conoscenza profonda dei contenuti presenti nei database dei broker di dati. Quest'ultimi sono soggetti che raccolgono, conservano e poi vendono le informazioni personali che gli utenti lasciano inconsapevolmente durante la loro navigazione in Internet.

In questi giorni il piano annuale di Incogni è in offerta a 5,87 euro al mese invece di 13,98 euro, grazie al codice sconto HDAY24 che consente di risparmiare il 58% sul prezzo di listino. L'iscrizione al servizio è disponibile direttamente sul sito ufficiale di Incogni.

Eliminare il telemarketing per Natale con Incogni

Il funzionamento di Incogni è molto semplice. Una volta che il servizio trova una corrispondenza tra i dati dei suoi utenti e le informazioni in suo possesso sui database dei broker di dati, richiede a quest'ultimi la cancellazione delle informazioni collegate all'utente in questione.

A loro volta, i data-broker non possono fare altro che rimuovere i dati personali, pena una sanzione da parte degli enti preposti a vigilare sulla questione. Dopo la rimozione dei dati, Incogni continua a monitorare per settimane e mesi che le informazioni rimosse non tornino di nuovo in possesso dei broker di dati, assicurando quindi un servizio completo a 360 gradi.

Per beneficiare del 58% di sconto esclusivo sul piano di 12 mesi di Incogni è sufficiente utilizzare il coupon HDAY24 al momento della richiesta del servizio. La promozione include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.