Eleventy: Static Site Generator basato su Node.js

Eleventy (o più semplicmente 11ty) è uno Static Site Generator (SSG) basato sul runtime Node.js progettato per offrire semplicità e flessibilità. Rilasciato come un'alternativa leggera a framework più noti come come Jekyll o Hugo, Eleventy è in grado di adattarsi a diversi tipi di progetti senza imporre restrizioni troppo rigide all'utilizzatore.

Creare siti Web con Eleventy

Una delle caratteristiche che rendono Eleventy una soluzione adatta allo sviluppo di siti Web, anche in ambito professionale, è la possibilità di essere immediatamente operativi. Non sono richieste né l'installazione di un framework specifico né la gestione di configurazioni complesse per iniziare a lavorare. L'unica dipendenza necessaria è appunto Node.JS.

Eleventy è un motore per la generazione di siti Web statici che funziona senza database. Ciò che significa che genera documenti in formato HTML da file sorgente basati su Markdown, HTML, JavaScript e non solo Questo lo rende una scelta ottimale per progetti che non richiedono funzionalità dinamiche troppo ingombranti, come per esempio blog, portfoli, e documentazione online.

SSG e templating

Eleventy supporta una vasta gamma di soluzioni per il templating tra cui Nunjucks, Liquid, Handlebars e Pug. Offre così un'elevata flessibilità e non è necessario imparare un nuovo linguaggio di templating solo per poter usare il CMS.

Garantisce inoltre una grande libertà in termini di architettura di progetto. A differenza di altri generatori di siti statici non impone infatti una struttura specifica da cui partire per sviluppare un sito Web. Si è liberi di organizzare file e cartelle in base alle proprie esigenze.

I file statici vengono serviti direttamente via server, senza dover interrogare un database o ricorrere ad elaborazioni server side. Le pagine offrono così tempi di caricamento rapidi. Inoltre, Eleventy è facilmente integrabile con strumenti per il building come Webpack o Rollup, il che consente ulteriori ottimizzazioni come la minificazione dei file o il lazy loading delle immagini.