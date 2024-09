Elasticsearch diventa Open Source

Elasticsearch, motore di ricerca e analisi distribuito, progettato per gestire grandi volumi di dati in tempo reale, verrà rilasciato sotto licenza open source AGPL (GNU Affero General Public License). Kibana, strumento per la visualizzazione dei dati e la gestione dell'interfaccia per Elasticsearch, seguirà lo stesso destino. A rivelarlo è stato Shay Banon, CEO di Elastic. Confermando una notizia che arriva oltre tre anni dopo la rimozione della licenza Apache 2.0 associata in precedenza ai due progetti.

Il nuovo corso di Elasticsearch

La licenza AGPL verrà aggiunta alle licenze ELv2 (Elastic v2) ed SSPL (Server Side Public License) che già tutelano Elasticsearch e Kibana. Tale decisione non avrà un effetto pratico immediato ma l'attesa non dovrebbe superare poche settimane.

Nello specifico SSPL è stata introdotta con MongoDB. Essa stabilisce che se un'azienda utilizza un software come parte di un servizio offerto al pubblico, si pensi per esempio ad un'infrastruttura Cloud, deve rendere disponibile non solo il suo codice sorgente ma anche quello di qualsiasi componente usato per fornire quel servizio.

ELv2 è invece una una licenza proprietaria di Elastic. È più permissiva rispetto alla SSPL ma impone alcune restrizioni. Consente per esempio l'uso, la modifica e la distribuzione gratuita del software. Vieta però la sua offerta come servizio ospitato tramite SaaS (Software as a Service) nel caso in cui non si ottenga una licenza commerciale. Essa non permette di aggirare o rimuovere le caratteristiche di protezione del software ed è stata concepita per bilanciare l'uso libero del software con il modello di business della casa madre.

Gli obbiettivi di Elastic

Come precisato da Banon, tali licenze vennero introdotte a suo tempo, era il 2021, per evitare utilizzi impropri. Ad esempio la distribuzione di Elasticsearch o Kibana senza attivare alcuna collaborazione con Elastic.

Con la AGPL dovrebbero essere migliorati i rapporti con i contributor. Questi ultimi infatti non avevano gradito l'abbandono della Apache Licence. Elasticsearch potrebbe diventare inoltre un prodotto ancora più competitivo rispetto ad alternative come AWS OpenSearch.