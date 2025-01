Edge Game Assist di Windows 11 arriva nel canale stabile per tutti

A fine novembre 2024, Microsoft ha annunciato Edge Game Assist. Si tratta di una nuova funzionalità che semplifica la navigazione in Internet quando si gioca utilizzando Windows 11. Dopo un breve periodo di test, Microsoft Edge Game Assist è stato rilasciato per tutti gli utenti nel canale stabile. Com’è noto, Game Assist elimina la necessità di usare ALT + Tab per uscire dal gioco quando si ha bisogno di trovare o controllare qualcosa rapidamente. Basta infatti premere Win + G e aprire il widget del browser. Inizialmente, la barra di gioco di Microsoft Edge richiedeva di scaricare Edge 132 Beta e di impostarlo come browser predefinito. Ora che Game Assist è disponibile sul canale stabile e non richiede più di cambiare il browser preferito. Pertanto, gli utenti possono continuare a usare Chrome, Firefox o qualsiasi altra cosa, pur avendo anche un comodo browser Game Bar.

Edge Game Assist: come attivare la barra su Windows 11

Sebbene Game Assist sia ora disponibile per tutti gli utenti, si tratta ancora di una funzionalità in anteprima e richiede l'installazione manuale. Per fare ciò è necessario assicurarsi di avere l'ultima versione di Microsoft Edge. Per verificarlo basta aprire il browser e digitare edge://settings/help nella barra degli indirizzi. In seguito, accedere alle Impostazioni, poi Aspetto, Game Assist e, infine, cliccare su Installa. Per aprire la barra di gioco, basta premere la combinazione Win + G. In seguito, cliccare su Widget e Game Assist (Anteprima). Una volta attivata, gli utenti possono posizionare il widget in qualsiasi posizione o bloccarlo sullo schermo.

Oltre a rilasciare Game Assist a tutti gli utenti, Microsoft ha aggiunto il supporto per altri giochi. Tra questi vi sono Dragon Age: The Veilguard, Indiana Jones and the Great Circle, Marvel Rivals, Metaphor: ReFantazio e S.T.A.L.K.E.R. II: Heart of Chernobyl. Inoltre, la funzionalità ora supporta alcune estensioni come gli ad blocker. Microsoft afferma che i futuri aggiornamenti aggiungeranno scorciatoie da tastiera, un menu dedicato "Impostazioni e altro", menu contestuali con clic destro, una migliore modalità picture-in-picture e altro. Per saperne di più sull'ultimo aggiornamento di Game Assist è possibile consultare il post dell'annuncio, pubblicato sul sito ufficiale di Microsoft.