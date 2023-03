Ecco come richiedere tutti i vantaggi di Revolut Premium gratis

Hai mai sentito parlare di Revolut? Questa soluzione di digital banking proposta dall'omonima società fintech con sede nel Regno Unito non è solo una carta circuito Mastercard qualsiasi. È molto di più: con diversi piani tra cui scegliere, Revolut Premium è sicuramente il più completo. Con soli 7,99 euro al mese, puoi vivere uno stile di vita globale e avere la sicurezza di spendere, investire e risparmiare in modo intelligente.

Vuoi sapere come ottenere gratuitamente tre mesi di servizi Premium e azzerare il canone? Continua a leggere: ti illustreremo tutti i passaggi da seguire per avere accesso esclusivo a tutti i servizi premium di Revolut senza costi aggiuntivi, grazie alla nuova promozione in corso.

Cosa è Revolut e quali servizi offre?

Viaggia ovunque senza preoccuparti dei cambi valuta, prenota il tuo soggiorno ideale e ottieni fino al 5% di cashback: questo è soltanto un assaggio di quanto Revolut Premium ha da offrire. Parti senza pensieri grazie alla copertura medica e dentistica d'emergenza globale, combinata alla copertura sui voli in ritardo e all'assicurazione bagaglio.

In più, con Revolut Premium avrai la possibilità di inviare denaro velocemente e gratuitamente, monitorare i tuoi movimenti e inviare bonifici nazionali illimitati direttamente tramite l'applicazione gratuita per dispositivi mobili. Ma non è tutto: con Revolut premium puoi prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni dai bancomat della rete a livello nazionale; in più ricevi fino a 2,500 euro all’anno di copertura per l’acquisto di articoli danneggiati o rubati e ottieni il rimborso del costo di biglietti ad eventi a cui non puoi partecipare (fino a 1.000 euro).

Per non parlare delle carte Premium esclusive, che ti permettono di personalizzare la tua Mastercard scegliendo tra un'ampia gamma di design. Con Revolut Premium hai tutto ciò che serve per viaggiare con stile e sicurezza e goderti - al tempo stesso - tutti i vantaggi che la piattaforma può offrire.

Ecco come ottenere 3 mesi di Revolut Premium gratis

Revolut Premium, normalmente, ha un costo di 7,99 euro mensili. Tuttavia, è possibile ottenere un periodo di prova gratuito di 3 mesi seguendo un semplice procedimento. Per prima cosa, accedi a questo link e inserisci il tuo numero di telefono nel campo dedicato. In questo modo, riceverai sul tuo smartphone link univoco per scaricare l'app Revolut. Una volta creato il tuo account, sarà possibile richiedere il periodo di prova gratuito di 3 mesi di Revolut Premium. L'offerta è riservata esclusivamente a tutti i nuovi clienti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.