DuckDuckGo include chat private AI non addestrate sui dati utente

DuckDuckGo ha lanciato chat private AI, per permettere agli utenti di accedere anonimamente a modelli di intelligenza artificiale come GPT-3.5 Turbo e Claude 3 Haiku. Ciò significa che il browser e le aziende dietro ciascun modello di intelligenza artificiale non memorizzeranno le chat per impostazione predefinita. Gli utenti non avranno quindi bisogno di accedere alle impostazioni e disattivare tale funzionalità manualmente. Per mantenere le chat anonime, DuckDuckGo sostituisce l’indirizzo IP dell’utente con il proprio. Come affermato dall’azienda: "in questo modo sembra che le richieste provengano da noi e non da te". Tuttavia, DuckDuckGo dichiara che i fornitori di intelligenza artificiale “potrebbero archiviare temporaneamente le chat”, ma non possono farle risalire all’utente.

DuckDuckGo: come accedere alle chat private AI

Oltre a GPT-3.5 e Claude, la chat AI di DuckDuckGo offre anche l'accesso al modello Llama 3 70B di Meta e Mixtral 8x7B. Gli utenti possono accedere alle chat AI di DuckDuckGo dal sito web duck.ai o duckduckgo.com/chat. In alternativa, è possibile utilizzare le scorciatoie "!ai" o "!chat bang" del browser. Tale pulsante si trova anche sul lato destro della barra dei menu in alto del motore di ricerca DuckDuckGo. Tuttavia, gli utenti puoi disabilitarlo facilmente dal menu delle impostazioni. Come altre funzionalità del browser, anche le chat AI sono gratuite, anche se è previsto un limite giornaliero di query da poter inserire. Inoltre, l’azienda ha in previsione di aggiungere anche di introdurre una versione a pagamento, che permetterà agli utenti di evitare tali limiti e usare modelli di chat avanzati.

Come indicato nella pagina della privacy policy di DuckDuckGo, prima di inviare la query il browser rimuove tutti i metadati contenenti le informazioni personali dell’utente. Queste includono anche il suo indirizzo IP. L'azienda ha inoltre accordi con i fornitori di intelligenza artificiale per eliminare le chat salvate entro 30 giorni e per impedire che vengano utilizzate per addestrare i propri modelli. Proprio come il browser di DuckDuckGo, gli utenti possono utilizzare il pulsante con l’icona a forma di fiamma per cancellare la chat.