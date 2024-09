Dove vedere Cagliari-Napoli in streaming anche all'estero

La partita domenicale delle 18 della 4a giornata di Serie A ci propone l'interessante confronto tra il Cagliari di Nicola e il Napoli di Antonio Conte.

I partenopei, dopo la sosta, sono reduci dal doppio successo ottenuto contro Bologna e Parma, quest'ultimo agguantato nei minuti di recupero dopo un match rocambolesco, chiuso dagli ospiti addirittura senza portiere di ruolo in porta. I sardi invece cercano ancora il loro primo successo di questa stagione dopo la sconfitta rimediata contro il Lecce.

La partita si giocherà come detto alle ore 18 e potrai seguirla in streaming su DAZN. Se sei abbonato e ti trovi all'estero ti servirà invece sfruttare una VPN come NordVPN.

Cagliari-Napoli in streaming in italiano anche all'estero

NordVPN ti permette infatti di superare la restrizione geografica attiva sull'app di DAZN, che altrimenti non funzionerebbe fuori dall'Italia. Per farlo devi procedere in questo modo:

Attivare un abbonamento NordVPN con l'offerta di settembre Scaricare NordVPN sul dispositivo in cui vedrai la partita Aprire NordVPN e la lista dei server Selezionare un server italiano Aprire DAZN, selezionare Cagliari-Napoli alle ore 18 e potrai vedere il match in italiano

Ricordati che oltre a poterti geolocalizzare dove vuoi, grazie a server sparsi in tutto il mondo, NordVPN ti garantisce una connessione veloce, sicura e privata ovunque ti trovi, anche su WiFi pubblico. Con un solo abbonamento puoi installarlo su 10 dispositivi diversi, dandoti una convenienza unica.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Parlando invece di campo, ecco come dovrebbero schierarsi le due formazioni:

Cagliari (3-5-2) : Scuffet; Palomino, Mina, Luperto; Augello, Gaetano, Marin, Deiola, Zortea; Piccoli, Luvumbo

: Scuffet; Palomino, Mina, Luperto; Augello, Gaetano, Marin, Deiola, Zortea; Piccoli, Luvumbo Napoli (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo; Olivera, Anguissa, Lobotka, Mazzocchi; Lukaku, Kvaratskhelia, Politano

Appuntamento fissato alle ore di 18 di oggi. Non perderti nemmeno un minuto grazie alla diretta streaming DAZN.

