DOPPIO Cavo di ricarica USB-C tuo con DOPPIO SCONTO!

Ricaricare i propri dispositivi mobili, o di altro tipo, è sempre importante, soprattutto quando si è in giro. A volte però si ha anche bisogno di ricaricarne più in contemporanea, cosa che può venire scomoda in mancanza di un secondo cavo o addirittura di un secondo caricatore. Baseus però ha pensato a tutto! E ti permette di avere un cavo con ben due uscite USB-C, e per di più in offerta!

Da oggi infatti potrai acquistare in offerta su Amazon il cavo Baseus USB-C 2 in 1 a soli 9,40€, questo approfittando dello sconto del 5% che c'è di base, e sommandolo a un ulteriore sconto del 20% se deciderai di applicare il coupon di febbraio!

Moltiplica le tue possibilità e la carica!

Questo resistente cavo con nylon intrecciato è lungo un metro e mezzo, con un design 2 in 1 che ti permetterà di ricaricare ben 2 dispositivi contemporaneamente. Stiamo parlando di un cavo che ti permetterà di ricaricare entrambi con ricarica rapida, con uscita massima di 100W.

Inoltre il cavo Baseus USB-C 2 in 1 pensa anche alla sicurezza: è dotato di un chip Super E-MARK integrato che rileva in modo intelligente il caricabatterie e la sua potenza di ricarica e regola la tensione e l'amperaggio corrispondenti per evitare il surriscaldamento e proteggere la batteria del dispositivo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.