Docker aumenta i prezzi a causa dell'inflazione

Non è un mistero che la crescita dell'inflazione registratasi nel corso degli ultimi mesi sia diventata un problema anche per l'acquisto di dispositivi elettronici e servizi digitali. Aumentano i prezzi delle piattaforme di streaming on demand, è aumentato il costo di Amazon Prime così come sono cresciuti i prezzi di smartphone, tablet e smartwatch, anche nel caso dei modelli più datati ancora in commercio.

Il caso di Docker

Non fanno eccezione a questa tendenza i servizi per sviluppatori e amministratori di sistema. CPanel, ad esempio, ha aumentato i costi di licenza già da tempo e l'ultima realtà a presentare un conto più salato del solito è ora Docker che nelle scorse ore ha incrementato di circa il 28% le tariffe riservate ai Team e del 14% quelle per gli utilizzatori Business.

A ciò si aggiunga che a partire dal 27 ottobre il numero degli account attivabili per la formula Team verrà ridotto a 100, cosa che costringerà diverse aziende che fino ad ora hanno potuto contenere il proprio investimento ad attivare il piano Business.

Quest'ultimo costa ben il 300% in più rispetto a quello Team e di certo la notizia non farà piacere a diverse delle organizzazioni coinvolte, anche alla luce dello sconto del 30% proposto dalla casa madre.

Quali tariffe aumentano

I vertici di Docker avrebbero giustificato i rincari facendo riferimento alla necessità di effettuare ulteriori investimenti per migliorare il servizio, sostanzialmente la motivazione che viene comunicata da qualsiasi azienda quando deve dare notizia di un aumento di prezzo ai propri clienti.

La fornitura del servizio comprende in particolare l'applicazione Docker Desktop e altre feature tra cui un sistema di scansione delle vulnerabilità con in più il supporto delle procedure di autenticazione tramite SSO (Single Sign-On) limitatamente alla formula Business.

Per il resto è bene ricordare che soluzioni come Docker Engine, Docker CLI e Docker Compose sono rilasciate sotto licenza Open Source (Apache 2.0 license) e sono utilizzabili gratuitamente e liberamente.

Gli aumenti di prezzo riguardano però soltanto le organizzazioni complesse e i team. L'account personale, dedicato ai singoli sviluppatori e agli ambiti didattici, rimane comunque gratuito e, oltre a Docker Desktop, comprende un numero illimitato di repository pubblici, Docker Engine + Kubernetes, 200 pull ogni 6 ore e la possibilità di configurare permessi per un numero illimitato di token di accesso personali.