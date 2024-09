Disney+: titoli imperdibili a solo 1,99€ al mese

Disney+ lancia una promozione imperdibile: per un periodo limitato, puoi accedere a tutto il suo vasto catalogo a soli 1,99€ al mese per tre mesi, con un risparmio del 66% rispetto al prezzo standard. Questa offerta è valida fino al 27 settembre, ed è un’occasione perfetta per immergersi nelle nuove uscite e nei classici intramontabili del mondo Disney.

Le uscite del 23 settembre: da non perdere

Il 23 settembre segna l'arrivo di contenuti esclusivi e molto attesi su Disney+. Tra le novità:

L.A. Confidential: Un classico noir ambientato nella Los Angeles degli anni '50. Intrighi, corruzione e un cast stellare composto da Kevin Spacey, Russell Crowe e Guy Pearce rendono questo film un capolavoro del genere poliziesco.

Le follie dell'imperatore: Una commedia animata esilarante che racconta le avventure dell'imperatore Kuzco, trasformato in lama e costretto a ritrovare la sua umanità. Un film divertente e originale.

Pretty Woman: Un classico della commedia romantica con Julia Roberts e Richard Gere che ha fatto sognare generazioni di spettatori.

Scary Movie 4: Quarto capitolo della serie di parodie che prende in giro i più famosi film horror. Risate assicurate grazie a situazioni assurde e battute irriverenti.

Hercules: L'epico viaggio del giovane semidio Hercules per diventare un vero eroe. Una delle più amate avventure Disney, con canzoni indimenticabili e personaggi carismatici.

Chicken Little - Amici per le penne: Una simpatica avventura animata in cui un piccolo pulcino cerca di salvare il mondo, dimostrando che anche i più piccoli possono essere grandi eroi.

Tre piani per ogni esigenza

Abbonarsi è semplicissimo, Disney+ offre tre diverse opzioni di abbonamento per adattarsi a tutte le esigenze:

Piano Standard con Pubblicità: a soli 1,99€/mese per tre mesi, include fino a due riproduzioni simultanee con qualità video Full HD 1080p. Piano Standard: al costo di 8,99€/mese, offre le stesse caratteristiche del piano con pubblicità, ma senza interruzioni. Piano Premium: a 11,99€/mese, permette quattro riproduzioni simultanee con qualità 4K UHD e HDR.

