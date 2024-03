Disney+: abbonati adesso a 1,99 euro al mese per 3 mesi

Torna una nuova fantastica offerta per provare Disney+ senza spendere troppo. Fino al 14 marzo, acquistando un abbonamento Standard con Pubblicità, potrai pagarlo infatti soltanto 1,99 euro al mese per i primi 3 mesi. Al termine del periodo l'abbonamento si rinnoverà a 5,99 euro al mese, a meno che tu non decida di disdire in tempo o di cambiare piano.

Disney+: cosa puoi avere a soli 1,99 euro

L'offerta è riservata esclusivamente con l'attivazione di un abbonamento Standard con Pubblicità. Con questa tipologia di iscrizione avrai la possibilità di effettuare lo streaming di tutto il catalogo in Full HD e di sfruttare 2 riproduzioni simultanee.

Il catalogo Disney+ ti permette di guardare film e serie TV originali di nuova uscita, tutte il catalogo Marvel, Star Wars, Pixar e National Geographic, i grandi classici Disney e tanti prodotti di intrattenimento, tra commedie, drama, true crime e molto altro ancora.

Se ad un certo punto decidessi di volere di più, puoi anche attivare il piano Standard senza pubblicità a 8,99 euro al mese o 89,90 euro l'anno che ti permette di togliere la pubblicità e avere anche la possibilità di effettuare il download sui tuoi dispositivi.

Il livello massimo è infine rappresentato dal piano Premium, disponibile a 11,99 euro al mese o 119,90 euro l'anno, che aggiunge la riproduzione in 4K, la possibilità di riprodurre su 4 dispositivi simultaneamente e anche il supporto al Dolby Atmos.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.