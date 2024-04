DISINTEGRATO IL PREZZO del Motorola Edge 40 su Amazon: sconto XL

Il Motorola Edge 40 ti offre un'esperienza visiva eccezionale grazie al suo display pOLED da 6,7" FullHD+, con una frequenza di aggiornamento ultra-rapida di 144 Hz. Immergiti nei tuoi contenuti preferiti con colori intensi e dettagli nitidi.

Cattura ogni momento con una qualità straordinaria grazie alla fotocamera principale da 50 MP. Non perdere neanche un dettaglio con le opzioni avanzate, tra cui ultra-grandangolo, Macro Vision e sensore di profondità.

La batteria da 4400 mAh ti offre una lunga durata, e grazie alla ricarica rapida TurboPower da 68 Watt, puoi riportare il tuo dispositivo al 100% in pochi minuti, garantendoti ore di utilizzo senza interruzioni. Con la certificazione IP68, il Motorola Edge 40 è resistente alla polvere e all'immersione fino a 1,5 metri di profondità in acqua dolce per 30 minuti, permettendoti di utilizzarlo senza preoccupazioni, anche in ambienti ostili.

Espandi la tua esperienza di archiviazione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, garantendo spazio in abbondanza per i tuoi contenuti preferiti e un accesso immediato a essi. Infine, grazie alla connettività 5G ultraveloce alimentata dal processore MediaTek Dimensity 8020, goditi prestazioni rapide ed efficienti, scaricando film in pochi secondi e navigando sul web senza alcun rallentamento.

Su Amazon, oggi, il Motorola Edge 40 viene scontato del 44% per poi essere venduto alla cifra finale d'acquisto di 334€. Approfittane adesso!