Uno dei servizi più efficaci per rimuovere i dati personali dal web è Incogni, strumento realizzato da Surfshark (nota VPN) e incluso nel piano di sicurezza Surfshark One+.

Il suo funzionamento è alla portata di tutti: dopo aver completato l'iscrizione e dato l'autorizzazione a procedere per proprio conto, Incogni confronta i dati dei suoi utenti con quelli presenti nei database di centinaia di data broker.

I data broker sono aziende nate con unico scopo, cioè quello di raccogliere, conservare e vendere i dati personali lasciati incautamente dagli utenti quando navigano online.

Non appena trova una corrispondenza, Incogni contatta i data broker per richiedere l'eliminazione delle informazioni personali. Ad oggi è lo strumento migliore per risolvere il fastidioso problema delle chiamate indesiderate a tutte le ore del giorno e dei messaggi spam che si ricevono di continuo durante l'arco della giornata.

Tra le altre cose, in questi giorni è in offerta al prezzo più basso dell'anno: 6,29 euro al mese invece di 14,98 euro, utilizzando il codice sconto esclusivo CYBERDEAL su questa pagina del sito ufficiale Incogni.

Di seguito spiegheremo la differenza tra la rimozione dei dati da broker statunitensi e quella da broker europei.

Incogni: la differenza tra la rimozione dei dati da broker statunitensi ed europei

La differenza principale tra la rimozione dei data da broker statunitensi ed europei tramite Incogni riguarda le normative di USA e Ue che disciplinano la protezione dei dati personali degli utenti e la loro privacy.

Normative e regolamenti

Negli Stati Uniti d'America Incogni fa riferimento alla CCPA (California Consumer Privacy Act). Si tratta di una legge che permette alle persone che abitano nello stato della California di richiedere la rimozione delle loro informazioni personali dai data broker.

In Europa invece Incogni si affida al GDPR (General Data Protection Regulation). È la normativa che regola il diritto dei cittadini che risiedono in uno dei Paesi dell'Unione europea di accedere, rettificare e cancellare i propri dati personali.

In questo caso, la differenza è che il GDPR si applica a tutti gli stati dell'Ue. Invece, il CCPA presenta un ambito limitato alla sola California e per giunta non si applica a livello federale.

Processo di rimozione e tempistiche

La risposta dei broker alla richiesta di cancellazione dei dati presentata da Incogni varia in base alla giurisdizione.

Ad esempio negli Stati Uniti il processo richiede un tempo maggiore rispetto all'Europa. Questo perché mancano normative specifiche in tutti gli stati.

Se dunque in Europa i broker hanno l'obbligo di rispondere entro massimo 30 giorni, negli USA il completamento della richiesta di rimozione può richiedere anche fino a 45 giorni.

Copertura geografica e limiti

Incogni offre il suo servizio negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Europa. In questi Paesi, modifica il proprio servizio sulla base delle normative locali.

Come già accennato qui sopra, i data broker europei sono più collaborativi, anche alla luce delle pesanti sanzioni previste dal GDPR.

Incogni è in offerta

In occasione del Mese europeo della sicurezza informatica, Incogni è in offerta a metà prezzo. Per i lettori di Html.it c'è però una notizia ancora più bella. Infatti, grazie al codice promo CYBERDEAL, è possibile beneficiare di uno sconto esclusivo del 58%. Per sfruttarlo è sufficiente andare su questa pagina, aggiungere il servizio al carrello e inserire CYBERDEAL nel campo apposito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.