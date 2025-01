Dì basta al telemarketing con Incogni, ora in sconto del 55%

Il web raccoglie quotidianamente informazioni personali che, spesso a nostra insaputa, vengono condivise o vendute a terzi, portando a fastidiosi contatti di telemarketing e messaggi spam. Incogni, il rivoluzionario tool per la protezione della privacy online, offre una soluzione concreta a questo problema. Ora, grazie a una promozione speciale, è possibile sottoscrivere il piano annuale con un 55% di sconto al prezzo di 6,29€ al mese, rendendo la privacy digitale più accessibile che mai.

Come funziona Incogni e perché è il miglior tool per contrastare il telemarketing

Incogni si distingue per la sua capacità di intervenire attivamente nella rimozione dei dati personali da database e data broker. Questo strumento automatizza un processo che altrimenti richiederebbe tempo e competenze specifiche, garantendo risultati tangibili in termini di protezione della privacy. Grazie alla sua tecnologia avanzata, Incogni:

Identifica i broker che possiedono i tuoi dati personali;

che possiedono i tuoi dati personali; Invia richieste formali per la rimozione delle informazioni;

per la rimozione delle informazioni; Verifica che i dati siano effettivamente cancellati, mantenendo aggiornato il livello di protezione.

Oltre alla sicurezza, l’utilizzo di Incogni si traduce in una significativa riduzione delle chiamate indesiderate e dei messaggi pubblicitari invasivi, restituendo serenità e libertà digitale. Configurarlo e utilizzarlo è facile: bastano pochi clic per attivare il servizio e iniziare a proteggere la propria identità online. L'interfaccia intuitiva consente di monitorare i progressi e verificare le richieste di rimozione inviate.

Non c’è momento migliore per investire nella propria sicurezza digitale. Grazie al 55% di sconto sui piani annuali, Incogni diventa la scelta ideale per chi desidera un web più sicuro e meno invadente. Approfitta subito di questa offerta e inizia a proteggere i tuoi dati personali in modo semplice ed efficace: vai sul sito di Incogni e attivalo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.