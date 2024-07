Dì addio alle chiamate spam con il servizio Incogni

Se ogni giorno sei tartassato da chiamate spam e messaggi indesiderati, e i rimedi fin qui adottati non hanno dato i frutti sperati, ti invitiamo a prendere in considerazione Incogni. Ad oggi, infatti, è il servizio che si è dimostrato più efficace per eliminare una volta per tutte il problema delle telefonate da numeri sconosciuti a tutte le ore del giorno.

A questo proposito, segnaliamo l'ultima offerta in corso sul sito ufficiale di Incogni, grazie alla quale il piano di 12 mesi è disponibile al prezzo scontato di 6,99 euro al mese invece di 13,98 euro, grazie al 50% di sconto.

Come funziona il servizio Incogni

L'efficacia di Incogni si basa sul contatto diretto con i data broker, soggetti che recuperano informazioni online da fonti pubbliche, per poi aggregarle, interpretarle ed analizzarle, vendendole infine sul mercato. In questo senso, Incogni non fa altro che richiedere agli information broker di rimuovere dal loro database le informazioni collegate all'utente. Devi sapere infatti che alla base delle chiamate spam ci sono proprio i nostri dati personali. Tolti quelli, il problema viene eliminato alla radice.

Inoltre, una volta ottenuta la rimozione dei dati, Incogni continua ad accertarsi anche nei mesi successivi che il data broker in questione non rientri in possesso delle informazioni precedenti. Si tratta di un servizio che nessun altro software oggi disponibile in questo settore riesce ad offrire.

Tornando all'offerta in corso, il piano di 12 mesi di Incogni è in promozione a 6,99 euro al mese per un anno, grazie allo sconto del 50%. E qualora il servizio non soddisfi le aspettative iniziali, è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

