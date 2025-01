Dì addio agli annunci pubblicitari: prova questo tool in offerta!

Stufo di banner invasivi, pop-up fastidiosi e tracciamenti occulti? Gli annunci pubblicitari aggressivi non solo rovinano l'esperienza online, ma rappresentano anche un rischio concreto per la privacy sul web. Questi, infatti, raccolgono dati personali a insaputa degli utenti.

Come fare? Cleanweb, incluso nel pino Surfshark Starter, è l'adblocker perfetto per dire addio agli annunci indesiderati e ai tracker, migliorando la velocità e la sicurezza della tua connessione.

Grazie a un’offerta speciale, puoi attivare il piano biennale di Surfshark a soli 2,19€ al mese, risparmiando l'86% e potendo contare su 3 mesi extra gratuiti.

Cleanweb di Surfshark: naviga senza annunci pubblicitari e in totale sicurezza

Cleanweb è una protezione avanzata contro le minacce digitali che garantisce una navigazione fluida e sicura. Oltre a eliminare annunci pubblicitari invasivi, si distingue da altri adblocker impendendo ai siti web di raccogliere informazioni sulla tua attività online e ti protegge da potenziali malware nascosti nei banner pubblicitari.

In più, grazie alla sua tecnologia avanzata, riduce ache il consumo di dati, velocizza il caricamento delle pagine e previene il tracciamento da parte delle piattaforme pubblicitarie. Un vantaggio particolarmente utile per chi utilizza dispositivi mobili o connessioni più lente.

Puoi attivarlo come estensione su Firefox, Chrome ed Edge e nell'app Surfshark, per una protezione totale ovunque tu sia. Ti basta solo scegliere il piano Sursfhark Starter per averlo incluso, insieme a una VPN e tantissime altre funzionalità.

Solo per un periodo limitato, puoi ottenere Surfshark a soli 2,19€ al mese, sfruttando uno sconto dell’86% sul piano biennale e 3 mesi extra gratuiti.

Non perdere questa occasione per migliorare la tua esperienza di navigazione ed eliminare definitivamente pubblicità e tracker. Vai ora sul sito ufficiale di Surfshark e attiva subito l’offerta per iniziare a navigare senza interruzioni e in totale sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.