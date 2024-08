DevDay 2024: OpenAI non annuncerà il nuovo modello all’evento

Lo scorso novembre, OpenAI ha tenuto la sua conferenza inaugurale per sviluppatori, chiamata DevDay. È stato un evento significativo con diversi annunci, tra cui il lancio di GPT-4 Turbo, la nuova API Assistants, GPT-4 Turbo con Vision, API DALL·E 3, un modello JSON migliorato e altro ancora. OpenAI ha ora annunciato l’arivo del DevDay 2024 e il formato dell'evento è diverso da quello dell'anno scorso. Invece di un singolo evento di persona, OpenAI ha pianificato eventi separati. Il primo si terrà il 1 ottobre a San Francisco, il secondo il 30 ottobre a Londra e il terzo il 21 novembre a Singapore.

In merito al lancio del DevDay 2024, il team di OpenAI ha dichiarato: "Quest'anno, stiamo avvicinando l'esperienza OpenAI DevDay alla nostra comunità globale di sviluppatori. Dopo la nostra prima conferenza per sviluppatori l'anno scorso, abbiamo ricevuto due richieste importanti: volevate il DevDay nella vostra regione e volevate più tempo e spazio per imparare gli uni dagli altri. Di conseguenza, quest'anno siamo entusiasti di portare il DevDay in tour!". OpenAI ha anche confermato che non rivelerà il suo prossimo grande modello, il cui addestramento è cominciato all'inizio di quest'anno. La conferenza per sviluppatori si concentrerà invece sui miglioramenti nell'API e negli strumenti di sviluppo.

DevDay 2024: cosa aspettarsi dal tour di OpenAI

Tra i possibili eventi del DevDay 2024 tour di OpenAI verranno organizzati dei workshop per esplorare nuove possibilità con la piattaforma OpenAI e gli strumenti API. Vi saranno inoltre delle sessioni di discussione guidate da esperti di intelligenza artificiale e membri della community. Sarà anche possibile assistere a delle demo di modelli, ma anche vedere in anteprima i progetti più innovativi creati da startup e dalla community di sviluppatori. Tutti questi eventi sono in presenza e quindi il numero di posti è limitato. Gli sviluppatori interessati devono presentare domanda per partecipare prima di giovedì 15 agosto. Se una domanda viene selezionata, la quota di iscrizione è di 450 dollari. OpenAI ha anche dichiarato che sono disponibili borse di studio limitate.