DesktopGPT 1.0: Stardock lancia nuova app AI in via ufficiale

Stardock ha annunciato la disponibilità generale della sua nuovissima applicazione desktop che mette la potenza dell'intelligenza artificiale a portata di mano. DesktopGPT 1.0 è un'applicazione che porta gli ultimi modelli di intelligenza artificiale su Windows 10/11. L’app di Stardock offre infatti funzionalità uniche che semplificano l'interazione con più modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Con l'accesso a GPT-4o mini, GPT-4 Turbo, ecc. gli utenti hanno la flessibilità di spostarsi facilmente tra i modelli per trovare lo strumento giusto.

Una caratteristica fondamentale di DesktopGPT 1.0 riguarda i potenti template che semplificano l'interazione tra principianti e utenti avanzati con vari LLM. Dalla traduzione di testo in più lingue alla scrittura di lettere di presentazione o e-mail, tale app permette di migliorare in modo semplice il flusso di lavoro. Inoltre, con l'editor di template, gli utenti possono facilmente creare template da zero o modificare template esistenti per creare un flusso di lavoro personalizzato. Come affermato da Brad Sams, General Manager di Stardock Software: "DesktopGPT è l'evoluzione di uno strumento che stavamo utilizzando internamente a Stardock per aiutarci a essere più efficaci con le nostre interazioni AI. E al centro di DesktopGPT ci sono modelli che sono un modo potente per semplificare le tue attività ripetitive".

DesktopGPT 1.0: le principali funzionalità dell’app

L’AI che sta diventando parte integrante del flusso di lavoro quotidiano. Per tale motivo, quest’app si propone di adattare gli LLM alle attività degli utenti, per automatizzare le più ripetitive. Inoltre, Stardock sottolinea anche che la sua applicazione è progettata da zero per essere flessibile. Tra le principali caratteristiche dell'app, DesktopGPT 1.0 include gli ultimi modelli AI di OpenAI sul desktop degli utenti con un'applicazione nativa per Windows. È poi possibile passare facilmente da GPT-4o mini, GPT-4 Turbo e non solo. Inoltre, l'editor di modelli consente di creare flussi di lavoro complessi per l'IA con un'interfaccia semplice. Gli utenti possono poi gestire l’app completamente tramite la tastiera. Infine, si tratta di un’app inclusa in Object Desktop e non è richiesto alcun nuovo account per l'utilizzo.

Per saperne di più su DesktopGPT è possibile consultare la pagina dedicata o scaricare l'intero pacchetto Object Desktop. Quest’ultimo include programmi come Fences, Start11, Groupy, SoundPackager, DeskScapes e Multiplicity.