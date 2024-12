DeLUX M800 Ultra: mouse wireless da gaming con sensore super preciso

Se sei un appassionato di videogiochi e vuoi acquistare un mouse da gaming che sia all'altezza delle tue aspettative, dai un'occhiata a questa super offerta di Amazon. Metti nel tuo carrello DeLUX M800 Ultra a soli 52,79 euro, invece che 65,99 euro.

Una grande promozione dunque. Con lo sconto del 20% il prezzo crolla la minimo storico e risparmi un bel po' di soldi. Soprattutto metti le mani su un ottimo mouse senza fili dalle prestazioni eccellenti. Fai in fretta però perché si tratta di un offerta a tempo e quindi scadrà da un momento all'altro.

DeLUX M800 Ultra: ottimo mouse wireless a buon prezzo

Il mouse wireless da gaming DeLUX M800 Ultra ha un peso di soli 55 grammi e un'impugnatura maneggevole ed ergonomica. Lo potrai usare per tutto il tempo che vuoi senza affaticare la mano e il polso. Possiede un sensore molto preciso che ti consente di scorrere su qualsiasi superficie e un puntatore veloce.

Ha 26.000 DPI che puoi regolare come desideri in modo semplice per adattarli al tuo gioco. Gode di ben 7 tasti meccanici sensibili e silenziosi con zero input lag. Ha una connessione rapida tramite il ricevitore che trovi incluso e lo puoi anche collegare tramite il cavetto USB che usi per caricarlo. Parlando proprio di batteria, è in grado di durare per 12o ore con una ricarica completa. In confezione trovi anche una pratica custodia morbida e un adattatore.

Insomma una vera potenza che oggi puoi avere a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque non attendere ulteriormente rischiando di arrivare troppo tardi. Vai subito su Amazon e acquista il tuo mouse wireless da gaming DeLUX M800 Ultra a soli 52,79 euro, invece che 65,99 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.