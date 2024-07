Deezer lancia generatore di playlist AI per competere con Spotify

Il servizio di streaming musicale Deezer ha annunciato una funzionalità chiamata "Playlist with AI". Questa che consentirà di creare playlist musicali generate dall'intelligenza artificiale tramite semplici istruzioni di testo. Come annunciato dalla stessa azienda in un comunicato stampa, la funzionalità AI è attualmente disponibile in versione beta per il 5% degli abbonati paganti. Deezer ha selezionato tali utenti in modo casuale. Secondo la società, la playlist con funzionalità AI verrà distribuita a tutti gli abbonati Deezer in tutto il mondo nel prossimo futuro. Nell'ambito della beta, gli utenti Deezer selezionati possono creare playlist personalizzate basate su stati d'animo, generi, decenni, attività o altro. Tale novità si aggiunge all'elenco delle funzionalità AI del servizio di streaming musicale con sede in Francia.

Deezer: le altre funzionalità AI della piattaforma

Deezer ha già una funzionalità chiamata Flow che utilizza l’AI per riprodurre un mix infinito e personalizzato di nuovi consigli, brani preferiti, artisti e generi. Ha anche una funzionalità simile a Shazam chiamata SongCatcher integrata nell'app. Quest’ultima serve infatti ad identificare brani sconosciuti e ottenere informazioni sui loro artisti. Come riportato dal VP of Product di Deezer, Alexandra Leloup: “siamo entusiasti di offrire questa funzionalità basata sull’intelligenza artificiale agli utenti Deezer di tutto il mondo. Che tu abbia bisogno della colonna sonora perfetta per un allenamento, una serata romantica o un viaggio nostalgico nella memoria, la nostra playlist con funzionalità AI curerà una nuova esperienza musicale in pochi secondi e offre infinite possibilità per scoprire facilmente nuova musica”.

Al momento non si sa quale sarà la data di lancio globale della funzionalità per creare playlist AI personalizzate. Tuttavia, la beta è arrivata solo pochi mesi dopo che il colosso svedese dello streaming musicale Spotify ha rilasciato il suo generatore di playlist AI in versione beta. Anche nel caso di Spotify il generatore di playlist AI è disponibile solo per gli utenti Premium su Android e iOS. Come su Deezer, gli utenti possono fornire suggerimenti di testo per generare playlist personalizzate di generi e stati d'animo diversi.