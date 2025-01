DeepSeek: Microsoft e OpenAI indagano su possibile furto di dati

DeepSeek continua a sconvolgere i mercati e le aziende statunitensi come nuovo concorrente nel settore dell'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti non sembrano essere troppo contenti di ciò. In molti hanno espresso i loro dubbi in merito alla sicurezza e alla privacy degli utenti, soprattutto dopo che DeepSeek ha affermato di aver addestrato i suoi modelli di intelligenza artificiale su molte meno risorse rispetto ad altri. Secondo un report di Bloomberg, Microsoft e OpenAI stanno attualmente indagando se DeepSeek abbia avuto accesso improprio ai dati di OpenAI. I ricercatori di sicurezza di Microsoft hanno rilevato un'attività insolita alla fine del 2024. Secondo l’azienda, degli sviluppatori collegati a DeepSeek, stavano esfiltrando grandi quantità di dati tramite l'API di OpenAI. Gli sviluppatori possano utilizzare l'API di OpenAI per integrare i suoi modelli nelle proprie applicazioni. Tuttavia, la distillazione degli output è una violazione delle policy di utilizzo di OpenAI.

Lo “zar” dell'intelligenza artificiale del presidente Donald Trump, David Sacks, ha dichiarato in un'intervista a Fox News che ci sono prove sostanziali che DeepSeek abbia usato l'output dei modelli di OpenAI per aiutare a sviluppare la propria tecnologia a basso costo. Secondo Sacks: "..c'è una tecnica nell'AI chiamata distillazione quando un modello impara da un altro modello in modo efficace. Ciò che accade è che i modelli studente pongono al modello genitore molte domande, proprio come imparerebbe un essere umano. Tuttavia, le AI possono porre milioni di domande e sostanzialmente imitare il processo di ragionamento che apprendono dal modello genitore. Ci sono prove sostanziali che ciò che DeepSeek ha fatto qui è distillare la conoscenza dai modelli OpenAI e non credo che OpenAI ne sia molto felice".

DeepSeek: le preoccupazioni di OpenAI e di Donald Trump

OpenAI ha anche rilasciato una dichiarazione a Fox News basata sulle parole di Sack: "Sappiamo che le aziende con sede nella Repubblica Popolare Cinese e altre cercano costantemente di distillare i modelli delle principali aziende di AI statunitensi. In qualità di principali sviluppatori di AI, adottiamo contromisure per proteggere la nostra proprietà intellettuale. Ciò include processi accurati per decidere quali capacità avanzate includere nei modelli rilasciati. Crediamo che, andando avanti, sia di fondamentale importanza lavorare a stretto contatto con il governo degli Stati Uniti per proteggere nel miglior modo possibile i modelli più avanzati dagli sforzi di avversari e concorrenti che cercano di appropriarsi della tecnologia statunitense". In precedenza, Sam Altman aveva risposto al lancio del modello di ragionamento R1 di DeepSeek definendolo "impressionante" e dicendo che stava accogliendo la concorrenza.

Oltre a Microsoft e OpenAI, il caso DeepSeek ha coinvolto anche il presidente Trump. In un ritiro in Florida, Trump ha detto ai suoi che il lancio di DeepSeek avrebbe dovuto essere un "campanello d'allarme" per le aziende statunitensi.

Secondo Trump: “Oggi e negli ultimi due giorni, ho letto della Cina e di alcune aziende cinesi, una in particolare che ha ideato un metodo di intelligenza artificiale più veloce e molto meno costoso. È positivo perché non devi spendere così tanti soldi. Lo vedo come un aspetto positivo, come un vantaggio. Spero che il rilascio di DeepSeek AI da parte di un'azienda cinese sia un campanello d'allarme per i nostri settori, che dobbiamo concentrarci al massimo sulla competizione per vincere". La Casa Bianca sta inoltre monitorando attentamente tutte le notizie di DeepSeek, per potenziali motivi di sicurezza nazionale. I funzionari sono preoccupati che la tecnologia di DeepSeek possa essere utilizzata per minacciare gli interessi degli USA, soprattutto data la censura del modello su argomenti sensibili come Piazza Tienanmen e Taiwan.