Deep Research di Gemini è ora disponibile sull'app per iPhone

All'inizio di questo mese, Google ha lanciato Deep Research in Gemini per Android, e ora finalmente disponibile per l'app per iPhone. Naturalmente è necessario avere un abbonamento a Gemini Advanced. Come ricorda Google, Deep Research "utilizza ragionamento avanzato e capacità di contesto lungo per agire come assistente di ricerca, esplorando argomenti complessi e compilando report per tuo conto". È la prima funzionalità "agentica" di Gemini ed è stata lanciata per gemini.google.com a dicembre. L’utente inizia ponendo una domanda di ricerca, che può essere lunga quanto necessario e contenere più parti. L’AI di Gemini risponderà in diverse fasi. Gli utenti potranno poi modificare ed eliminare parti.

Deep Research: come usare la funzionalità di Gemini per iPhone

Dopo aver toccato "Avvia ricerca", Gemini impiegherà in media 5-10 minuti per cercare sul web, esaminare i siti ed effettuare nuove ricerche in base a ciò che ha appreso. Questo processo si ripete più volte. I report più complessi richiederanno più tempo per essere completati e puoi uscire/chiudere l'app una volta avviata la ricerca. L'app Gemini invierà una notifica una volta completata. In alternativa, è possibile controllare la cronologia della chat per accedervi di nuovo. Infine, l’utente otterrà un report organizzato in sezioni con tabelle (quando pertinenti) e fonti elencate in basso. C'è anche la comoda possibilità di esportare tutto in Google Docs.

Naturalmente, ci sono limiti per "Richieste di ricerca giornaliere" e "Numero di richieste di ricerca che puoi eseguire contemporaneamente". L'app Gemini avviserà gli utenti "di quante richieste di ricerca sono rimaste per il giorno". Deep Research è attualmente basato su Gemini 1.5 Pro. Google presumibilmente utilizzerà 2.0 Pro una volta che uscirà dalla fase sperimentale, ma non è chiaro quando avverrà questo aggiornamento. Infine, nel selettore di modelli in cima all'app per iPhone sarà possibile trovare "1.5 Pro con Deep Research" insieme a Gemini 2.0 Flash.