Cybersecurity: i CEO non percepiscono i rischi, aziende vulnerabili

Il report di Kaspersky evidenzia diverse sfide critiche che le aziende di tutte le dimensioni devono affrontare nel panorama in continua evoluzione delle minacce informatiche. Una delle principali problematiche è la complessità del panorama delle minacce. Gli attacchi informatici stanno diventando sempre più sofisticati e mirati, sfruttando spesso tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e il machine learning per aggirare le misure di sicurezza tradizionali.

Un'altra questione preoccupante è la mancanza di consapevolezza tra i dirigenti. La scarsa comprensione dei rischi e delle sfide legate alla cybersecurity da parte dei CEO e dei membri del C-suite ostacola l'adozione di strategie di sicurezza adeguate. Questa mancanza di competenze informatiche non si limita solo ai livelli dirigenziali, ma permea tutta l'organizzazione. La carenza di competenze informatiche a tutti i livelli aziendali aumenta la vulnerabilità alle minacce informatiche.

Investimenti e maggiore consapevolezza: Kaspersky detta la linea

Inoltre, gli errori umani continuano a essere una causa significativa di incidenti informatici. Gli errori commessi dai dipendenti, come la violazione accidentale delle politiche di sicurezza o la caduta in trappole di phishing, rappresentano una minaccia costante per la sicurezza aziendale.

Per affrontare queste sfide, Kaspersky sottolinea la necessità di soluzioni di sicurezza informatica automatizzate e flessibili, che utilizzino funzionalità avanzate per la rilevazione, l'analisi e la risposta alle minacce in tempo reale.

L'investimento nella formazione e nella sensibilizzazione dei dipendenti in materia di cybersecurity è cruciale. È inoltre fondamentale implementare soluzioni EDR (Endpoint Detection and Response) e XDR (Extended Detection and Response) per una protezione completa e adattabile alle diverse esigenze aziendali.