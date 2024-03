Cuffie over-ear Philips in SVENDITA TOTALE: oggi le paghi SOLO 39 EURO

In occasione dell'ultimo giorno delle Offerte di Primavera, Amazon ha lanciato una promozione speciale sulle Cuffie over ear per TV Philips! Oggi sono disponibili a soli 39 euro grazie ad un mega sconto del 28%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un'occasione del genere non capita tutti i giorni ma fai in fretta, gli articoli stanno per terminare!

Cuffie over ear per TV Philips: audio impeccabile e comfort al top

Le Cuffie over ear per TV Philips vantano specifiche tecniche di alto livello che le rendono un vero e proprio top di gamma nel loro settore.

Adattandosi perfettamente alla forma dell'orecchio, queste cuffie assicurano un'esperienza sonora confortevole ed immersiva durante la visione dei tuoi film e serie TV preferite.

Assicurano la massima stabilità grazie alla connessione Bluetooth a bassa latenza che evita qualsiasi problema di sincronizzazione che può verificarsi mentre si guarda la TV con delle cuffie bluetooth.

L'autonomia è un'altra caratteristica di spicco: offrono oltre 18 ore di usabilità quindi potrai sfruttarle per una giornata intera senza nessuna preoccupazione. In più una ricarica rapida di 15 minuti fornisce 2 ore di riproduzione, quindi risultano perfette per guardare serie TV e film in qualsiasi momento.

I morbidi cuscinetti auricolari in memory foam si adattano perfettamente alle dimensioni e alla forma dell'orecchio per un ottimo isolamento acustico e un'esperienza audio più confortevole mentre guardi la televisione.

La promozione comprende una custodia da trasporto, un cavo USB-C, un cavo audio e un adattatore per aereo. In più l'app Philips Headphones consente di regolare il livello di cancellazione del rumore passando tra le modalità ANC preimpostate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.