Cuffie con microfono Logitech G Pro X SE per PC, PlayStation e Xbox

Per godere appieno i tuoi giochi su PC o consolle, tra le altre cose, devi avere delle cuffie di qualità e oggi ti segnalo questa occasione per fare il colpaccio. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le cuffie con microfono Logitech G Pro X SE a soli 71,99 euro, invece che 94,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo sul prezzo originale c'è uno sconto del 24% che quindi adesso ti permette di risparmiare 23 euro sul totale. Queste cuffie con cavo cablato sono comodissime da indossare e le puoi usare per tutto il giorno senza nemmeno sentirle. Godono di un ottimo audio e possiedono un microfono che puoi regolare come desideri.

Logitech G Pro X Special Edition per audio spettacolare

Il suono è indubbiamente una delle caratteristiche più importanti all'interno di un gioco e ti permette di viverlo con incredibile realtà. Con le cuffie Logitech G Pro X SE potrai godere di un audio surround 7.1 che ti permetterà di avere più consapevolezza delle distanze e della direzione dei rumori o dei suoni.

Hanno un design che garantisce il massimo del comfort e un ottimo isolamento acustico. Hanno morbidi cuscinetti in memory foam e un archetto imbottito. Godono di un microfono incorporato che potrai direzionare come desideri e che capta la tua voce per restituirla in modo nitido. Ottime quindi da usare anche per le partite online. Inoltre potrai personalizzare il suono e salvando fino a 5 diverse equalizzazioni per scegliere quella migliore in base al titolo che stai giocando.

Inutile dire che a questa cifra le vorranno tutti e le unità disponibili non sono certo infinite. Quindi fiondati su Amazon e acquista le tue cuffie con microfono Logitech G Pro X SE a soli 71,99 euro, invece che 94,99 euro. Completa l'ordine adesso e le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.