Cuffie Bluetooth Sennheiser con autonomia di 50 ore e ANC (-32%)

Se desideri ascoltare la musica anche in posti rumorosi con il massimo coinvolgimento e per tutto il tempo che vuoi allora dai un'occhiata a questa super occasione. In questo momento su Amazon puoi acquistare le bellissime cuffie Bluetooth Sennheiser a soli 156,89 euro, invece che 229,90 euro.

C'è dunque in questo momento uno sconto del 32% che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare circa 73 euro sul totale. Una grandissima occasione soprattutto per ciò che otterrai. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 31,38 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Cuffie Bluetooth Sennheiser per musica no-stop

Le cuffie Bluetooth Sennheiser sono in grado di garantire un audio eccezionale con equalizzatore a 5 bande integrato e driver da 37 mm potenti per un audio pazzesco. Potrai scegliere tra la modalità di riduzione del rumore adattiva e quella di trasparenza in base alle tue esigenze con un semplice tocco. La prima ti permette di isolarti dal rumore esterno e la seconda di percepire ciò che ti circonda.

Sono comodissime grazie a cuscinetti morbidi che avvolgono l'orecchio e garantendo un ottimo isolamento acustico. L'archetto regolabile è imbottito e poggia delicatamente sulla testa permettendoti di indossarle per ore senza nemmeno accorgerti di averle. Mantengono una connessione stabile e senza latenza. Inoltre godono di una super batteria che dura 50 ore con una ricarica completa e in soli 10 minuti avrai altre 5 ore di ascolto.

Siamo di fronte a uno dei migliori prodotti della categoria e se non fai veloce rischi però di perdertelo. Quindi prima che sia tardi e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista le tue cuffie Bluetooth Sennheiser a soli 156,89 euro, invece che 229,90 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

