cssday 2025: codice sconto per i lettori di HTML.it

Tra poco meno di 3 settimane Faenza ospiterà il cssday 2025, un appuntamento completamente dedicato a CSS e al suo ecosistema che si svolgerà presso il Cinema Teatro Sarti il 28 Marzo 2025. L'evento, organizzato dai ragazzi del GrUSP, giunge alla sua undicesima edizione e sarà incentrato su uno standard per lo sviluppo web talmente fondamentale quanto spesso sottovalutato.

cssday 2025 mette il focus sull'accessibilità nel frontend

Il focus del cssday sarà questa volta l'accessibilità nel frontend, una tematica particolarmente importante con l'entrata in vigore dello European Accessibility Act. Questa direttiva europea è stata recepita infatti in Italia a maggio 2022 e diventerà applicabile a partire dal 28 giugno 2025. Aziende pubbliche e private di grandi dimensioni sono già obbligate a rispettarla ma entro la scadenza fissata anche quelle private di dimensioni più piccole, microimprese escluse, dovranno rispettare i requisiti di accessibilità nei loro siti web e nelle loro app.

Il cssday 2025 ti permetterà quindi ascoltare i talk di developer esperti, web designer, formatori, consulenti, Web Architect, Accessibility Engineer, Accessibility Expert, manager, Software Architect e di fare networking con loro e gli altri partecipanti all'evento. Avrai quindi a disposizione un'occasione per approfondire competenze, incontrare professionisti e condividere le tue competenze anche in vista di un European Accessibility Act prossimo ad entrare in vigore.

Nel corso dell'appuntamento troveranno spazio approfondimenti dedicati ad accessibilità e sostenibilità. Si parlerà di Design System Accessibile tramite l'approccio CSS APIs, di architettura CSS e semantica, dell'evoluzione delle tecnologie assistive, della gestione dei colori nei siti internet e nelle applicazioni così come di molte altre tematiche che diventeranno sempre più centrali nel lavoro di chi sviluppa progetti per il Web.

"The Science of a Button: Introduzione ai Design System", un workshop da non perdere

Il 27 marzo, cioè il giorno prima del cssday 2025, avrai la possibilità di partecipare ad un workshop durante il quale Filippo Gianessi, Senior Growth Product Designer di YAZIO, presenterà l'approfondimento "The science of a button: Introduzione ai design system". Realizzato in collaborazione con Apropos, ti permetterà di acquisire i principi fondamentali per la creazione di un design system efficace e per la sua integrazione nel workflow di un team.

Biglietti per il cssday 2025

Il cssday 2025 avrà luogo sia in presenza che online. Se desideri partecipare e condividere questa esperienza dal vivo hai la possibilità acquistare il biglietto d'ingresso con uno uno sconto del 10% grazie al codice media_HTMLIT. Non perdere l'appuntamento!