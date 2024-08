CROLLA DI 530€: televisore LG OLED da 65 pollici al MINIMO STORICO su Amazon!

L'era dell'intrattenimento domestico ha raggiunto nuove vette con l'LG OLED evo 65" in ribasso di 530€ con prezzo minimo storico di 2006€!

Questo Smart TV 4K rappresenta il culmine della tecnologia avanzata e del design elegante, promettendo di trasformare ogni visione in un'esperienza cinematografica mozzafiato. Dotato di un processore α9 Gen7, Brightness Booster, Dolby Vision e molte altre caratteristiche innovative, l'LG OLED evo Serie C4 è l'investimento ideale per chi cerca la perfezione in un televisore. Scopri con noi tutti i motivi per cui dovresti fare spazio a questo gioiello tecnologico nel tuo salotto.

Qualità delle immagini superiore con OLED evo

Il cuore pulsante dell'LG OLED evo 65" è la sua tecnologia OLED di ultima generazione. Ogni pixel autoilluminante è in grado di accendersi e spegnersi in modo indipendente, offrendo neri perfetti, colori vivaci e un contrasto infinito. Con la risoluzione 4K, ogni immagine è resa con dettagli incredibili, portando la tua esperienza visiva a un livello completamente nuovo. Il Brightness Booster potenzia ulteriormente la luminosità, garantendo immagini chiare e brillanti anche in ambienti molto illuminati.

Il televisore LG OLED evo C4 è anche un centro di intrattenimento intelligente. Con il sistema operativo webOS 24, hai accesso a un'ampia gamma di app di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, direttamente dal tuo televisore. La ThinQ AI di LG ti permette di controllare il TV e altri dispositivi smart home con semplici comandi vocali. Inoltre, l'integrazione con Alexa rende ancora più facile gestire le tue attività quotidiane.

Corri su Amazon oggi stesso per scoprire di più e acquistare l'LG OLED evo 65" Serie C4 a soli 2006€ con un ribasso di ben 530€ in meno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.