CROLLA DI 100€: realme 12+ con smart touch ANTIPIOGGIA è il meglio che puoi trovare!

Se sei alla ricerca di uno smartphone che unisca tecnologia all'avanguardia e design elegante, il realme 12+ è il dispositivo perfetto per te.

Il chipset Dimensity 7050 5G è il cuore pulsante del realme 12+ 5G, garantendo prestazioni elevate e una connettività superveloce. Che tu stia giocando, guardando video in streaming o multitasking, questo processore offre velocità e efficienza senza pari, rendendo ogni operazione fluida e reattiva.

Memoria e archiviazione: spazio a volontà

Con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, il realme 12+ 5G ti offre spazio in abbondanza per tutte le tue applicazioni, foto, video e file. Non dovrai più preoccuparti di liberare spazio o di rallentamenti: tutto sarà sempre a portata di mano e pronto all'uso. La fotocamera principale Sony LYT-600 con OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) del realme 12+ 5G ti permette di catturare foto nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce. Che tu stia scattando un ritratto, un paesaggio o una foto notturna, ogni immagine sarà perfetta e pronta per essere condivisa sui social.

Il Smart Touch antipioggia è una delle caratteristiche più innovative del realme 12+ 5G. Grazie a questa tecnologia, il touchscreen funziona perfettamente anche sotto la pioggia, permettendoti di utilizzare il tuo smartphone in qualsiasi condizione meteorologica senza problemi.

Non perdere l'occasione di rivoluzionare la tua esperienza mobile con questo straordinario dispositivo. Acquistalo oggi stesso e scopri il futuro nelle tue mani!

