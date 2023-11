Crédit Agricole: il conto senza costi per gli under 35

Crédit Agricole sta attualmente offrendo un'esperienza di conto corrente gratuita per le persone al di sotto dei 35 anni, con canone e carta senza costi, un consulente dedicato e diversi altri vantaggi: conto NEXT.

È possibile inoltrare richiesta online in pochissimo tempo, e gestire tutte le operazioni dallo smartphone con una app che offre la possibilità di controllare tutto e conoscere tempestivamente ogni movimento.

Crédit Agricole: conto corrente senza costi per gli under 35

La banca Crédit Agricole offre NEXT, un conto corrente combinato con una carta di debito VISA e senza commissione per due anni.

Funziona con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, per pagamenti e prelievi facili da effettuare con smartphone, smartwatch o tablet.

Il tutto è gestibile comodamente dalla sezione dell'app dedicata, dove è anche possibile impostare limiti sui pagamenti e prelievi, e bloccare la carta nel caso sei lontano da casa. Potrai visualizzare rapidamente il PIN nel caso lo avessi dimenticato.

L'app mobile per Android e iOS dà una rapida visione del credito a disposizione, delle transazioni in entrata e in uscita, che si ricevono in tempo reale tramite notifiche.

Puoi prenotare un appuntamento presso una filiale o acquistare un prodotto direttamente all'interno dell'app, o ancora pagare immediatamente qualcuno senza bisogno di conoscere il suo IBAN.

Crédit Agricole è sempre a disposizione anche se non ha nessuna banca nella tua città: è possibile aprire una chat con un operatore attraverso l'app per qualsiasi richiesta, trovare numeri di contatto necessari o consultare le domande e risposte più frequenti, per trovare la soluzione migliore per la tua situazione.

Aprire il conto è semplice: devo cliccare sul link sottostante per entrare nella pagina ufficiale, dove poi dovrai cliccare su "Apri il Conto" in alto a destra:

Ricordati di tenere a portata di mano il tuo documento di identità e il codice fiscale o tessera sanitaria. La carta di debito ti verrà inviata al tuo domicilio in pochi giorni.

