Crea un archivio personale sempre accessibile e aggiornato

Abbiamo tutti, non solo chi lavora nel digitale, una grande quantità di file conservati sullo smartphone o nell’hard disk del PC. Foto e video dei figli o delle vacanze, documenti, brani musicali, programmi e progetti di vario tipo; una mole di file che non solo sono a rischio ma occupano anche tanto spazio fino a esaurire la memoria del dispositivo e rallentarne le prestazioni. Una soluzione utile e conveniente è quella offerta dal cloud storage con pCloud che ha tutti i suoi piani in promozione.

L’offerta di pCloud per un archivio digitale sicuro

Avere un archivio digitale consente di salvare su una piattaforma in cloud tutte le cartelle presenti nel proprio PC o nello smartphone, ma anche nelle varie periferiche di archiviazione (hard disk esterni, pendrive, microSD eccetera). In questo modo non solo si ha tutto in un unico spazio, ma questo archivio può essere utilizzato da qualsiasi dispositivo. Da casa con il proprio PC o in mobilità con il proprio smartphone, ma anche quando non si hanno a disposizione questi dispositivi è sufficiente collegarsi da un altro PC o terminale al proprio account e accedere in totale sicurezza potendo avere tutti i dati di cui si ha bisogno.

La sicurezza è l’altro aspetto chiave di un servizio di cloud storage. Queste piattaforme, infatti, prevedono diverse soluzioni per assicurare che i file non vengano hackerati, ma neanche persi o danneggiati (come invece accade spesso salvandoli su PC, memoria interna dello smartphone e altre periferiche). Con pCloud, infatti, si ha accesso alla protezione TLS/SSL, alla crittografia 256-bit AES e al salvataggio di 5 copie di ciascun file su differenti server.

In questo modo chi ha un piano pCloud ha sempre ogni foto, video e documento importante salvato nel cloud così da saperlo al sicuro e sempre disponibile. pCloud mette a disposizione diversi piani, sia individuali che con accesso a vita, da 500 GB, 2 TB, 5 TB o 10 TB per avere tutto lo spazio necessario per creare un archivio personale sicuro.

