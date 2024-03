Cosa succede al Bitcoin? Il valore della cripto cresce ancora

Il valore del Bitcoin ha registrato una crescita incredibile nel corso delle ultime settimane. Lo scorso mese di febbraio, infatti, la criptovaluta era sotto quota 50.000 euro mentre un anno fa, a marzo 2023, il valore era di circa 25.000 euro.

Oggi, invece, il valore del Bitcoin supera i 66.000 euro. Questa notevole crescita registrata nel corso degli ultimi mesi potrebbe essere solo un'anteprima di quanto avverrà nel corso del prossimo futuro. Ad aprile, infatti, ci sarà il quarto halving della storia del Bitcoin.

Si tratta di una procedura che viene effettuata ogni quattro anni e che prevede un dimezzamento delle ricompense per il mining. Nelle tre precedenti occasioni, dopo l'halving si è registrata una forte crescita del valore della criptovaluta. Gli investitori, quindi, si stanno preparando alla crescita e stanno spingendo il valore del Bitcoin in queste ultime settimane.

Per entrare nel mondo delle criptovalute e iniziare ad acquistare Bitcoin o altri asset finanziari è possibile affidarsi a eToro, piattaforma di riferimento del settore, con milioni di clienti attivi e ottime recensioni si Trustpilot (4,3 su 5). Per tutti i dettagli è possibile visitare il sito di eToro tramite il box qui di sotto.

Il valore futuro del Bitcoin è al centro di ipotesi e analisi da diverse settimane. Tutto, come detto, ruota intorno all'halving. Al momento, non è possibile sapere quale sarà il suo effetto sul valore della criptovaluta nel lungo periodo.

Molti investitori stanno provando a giocare d'anticipo, scommettendo su un sostanziale incremento del valore del Bitcoin (si parla di un superamento del muro dei 100.000 euro). La realtà, però, è che, per il momento, non ci sono certezze, come spesso avviene sui mercati finanziari.

L'unico elemento certo in questo momento è che, per chi sceglie di entrare nel mondo delle criptovalutate e dei Bitcoin, c'è la necessità di affidarsi a una piattaforma affidabile. La soluzione giusta su cui puntare oggi non può che essere eToro, vero e proprio punto di riferimento per milioni di utenti.

