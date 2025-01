Corsair M75 AIR: il mouse wireless da gaming ultraleggero e veloce (-27%)

Se ami i videogiochi e passi diverso tempo al PC sono certo che non vorrai perderti questa strepitosa occasione che ti sto segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mouse wireless da gaming Corsair M75 AIR a soli 79,99 euro, invece che 109,99 euro.

Probabilmente lo hai già capito ma per essere chiari te lo dico: è il minimo storico. Con lo sconto del 27% oggi risparmi ben 30 euro sul totale. Si tratta di un'esclusiva di Amazon e sicuramente non durerà a lungo, per cui sii rapido. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 16 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Corsair M75 AIR: con questo mouse vinci le partite

È vero che per vincere le partite ci vuole abilità ma, come per ogni gioco, anche gli strumenti fanno la differenza. Corsair M75 AIR ne è una prova lampante. Ti accorgerai subito che hai per le mani un super mouse wireless. Gode infatti di un sensore ottico molto preciso da 26.000 DPI e un tracking di 650 IPS.

Ha un design ergonomico, con un peso di soli 60 grammi, e quindi non sentirai la stanchezza nemmeno dopo diverse ore di gioco.Possiede poi 4 pulsanti, oltre la rotellina, che ti permettono di avere tante scorciatoie per essere ancora più veloce. La connessione avviene tramite il suo ricevitore wireless che trovi incluso ed è sempre super affidabile e garantisce zero input lag. E poi gode di una batteria che dura tantissimo.

Non perdere questa occasione unica. Vai subito su Amazon e acquista il bellissimo mouse wireless da gaming Corsair M75 AIR a soli 79,99 euro, invece che 109,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.