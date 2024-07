Copilot può riassumere documenti Word molto più lunghi

Microsoft ha appena annunciato che Copilot ora può creare riepiloghi di file Word molto più lunghi rispetto alle versioni precedenti. In un post sul blog Microsoft 365 Insider, la società ha dichiarato: “una delle funzionalità Copilot più utilizzate in Word è Riepiloga questo documento. Per migliorare l'esperienza, il nostro obiettivo è stato quello di supportare un riepilogo dei documenti più lungo e il tuo feedback ha confermato che era importante anche per i nostri clienti. Siamo entusiasti di realizzare questo! Ora puoi riassumere un documento che contiene circa 80.000 parole (a seconda della lingua), circa 4 volte di più di quanto Copilot fosse in grado di riassumere in precedenza”. Questa nuova funzionalità sarà probabilmente di grande aiuto per gli utenti che utilizzano file Word per documenti legali o documenti finanziari. Infatti, si tratta di file di grandi dimensioni che tendono ad avere un numero enorme di parole.

Copilot: come funziona il riepilogo di file Word

Il riepilogo dei documenti Word su Copilot funziona in modo molto semplice. Basta aprire il file di proprio interesse e cliccare o toccare il pulsante Copilot nella scheda Home. Fatto ciò, bisogna poi digitare il messaggio di testo “Riassumi questo documento” nella finestra di chat. Il riepilogo apparirà così in pochi secondi. Se il riassunto creato dall’assistente non dovesse soddisfare l’utente, questo può digitare nuovamente lo stesso messaggio di testo, in modo da creare un nuovo riepilogo.

Questa recente funzionalità è attualmente disponibile soltanto per alcune versioni di Word. Si tratta nello specifico di: Windows 2310 (build 16919.20000) o successiva, macOS 16.78 (build 23082801) o successiva, Android (build 16.0.16827.10000 o successiva) e iOS versione 2.78 (build 23082904) o successiva. Tutti gli utenti Copilot in versione web possono già accedere a questa nuova funzionalità. Lo stesso vale per gli utenti che utilizzano la versione web dell'app Word.