Copilot Pro: alcune funzionalità saranno gratis per tutti

Microsoft ha rilasciato un grande annuncio per gli utenti di Copilot. Ora, Voice e Think Deeper, entrambi basati sul modello o1 di Open AI, sono disponibili gratuitamente senza limiti. Ciò dà agli utenti la possibilità di effettuare conversazioni più profonde e complesse e di comunicare con il servizio usando le loro voci. Per chi non lo sapesse, Copilot Voice è una funzionalità che consente di parlare con Copilot come si parla con un essere umano. Il sistema può fornire risposte rapide e l’utente può interrompere le risposte semplicemente parlando. Mentre la maggior parte delle persone è abituata a interagire con gli LLM tramite messaggi di testo, Copilot Voice è una funzionalità comoda quando si hanno le mani occupate o se si intende esercitarsi in una conversazione reale in vari scenari (come un colloquio o mettere alla prova le tue competenze linguistiche).

Copilot Pro: utenti paganti avranno accesso prioritario a tutte le funzionalità

Per quanto riguarda Copilot Think Deeper, questa funzionalità è utile per conversazioni complesse che richiedono di “pensare più in profondità” e fornire analisi più sofisticate. Questa funzionalità è stata annunciata per la prima volta nell'ottobre 2024 in un'anteprima limitata. Alla fine del 2025 è invece diventata gratuita per tutti. Da notare che Think Deeper impiega più tempo per generare una risposta. Vale la pena notare che Think Deeper e Voice non sono funzionalità esclusive di Copilot. Le stesse funzionalità sono disponibili per gli utenti di ChatGPT (Copilot è basato su OpenAI). Tuttavia, sono illimitate solo per gli utenti ChatGPT Plus, che pagano un abbonamento da 20 dollari al mese.

Copilot Pro è disponibile allo stesso prezzo, ma ora alcune delle sue migliori funzionalità sono gratis e senza limiti sulle app Copilot desktop e mobili. Tuttavia, Microsoft afferma che gli utenti di Copilot Pro manterranno l'accesso prioritario a tutte le funzionalità. L'abbonamento garantisce inoltre l'accesso anticipato alle funzionalità sperimentali e alle funzionalità aggiuntive nelle app di Microsoft 365.