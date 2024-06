Copilot GPT Builder verrà rimosso da Copilot Pro il 10 luglio

A marzo, Microsoft aveva pubblicizzato l’aggiunta di Copilot GPT Builder all'elenco delle funzioni per gli utenti che avrebbero acquistato un abbonamento Copilot Pro. Il costo di tale piano è attualmente di 20 dollari al mese. Com’è noto, questo strumento permette agli abbonati di creare il proprio assistente AI generativo Copilot personalizzato, utilizzando il proprio PC. Una volta pubblicato, l’assistente può essere condiviso con altri utenti sia su PC, sia su mobile. Inoltre, anche chi non ha un abbonamento Copilot Pro è in grado di utilizzare l’assistente AI senza alcuna restrizione. Tuttavia, dopo solo pochi mesi dal lancio, Microsoft ha deciso di eliminare questo particolare strumento, almeno per gli utenti di Copilot Pro. Come riporta l’utente "@TheAIObserverX'" sul suo account X, lunedì, la società ha inviato un'e-mail agli abbonati al servizio, per informarli che a partire dal 10 luglio Copilot GPT Builder sarebbe stato rimosso da Copilot Pro.

Copilot GPT Builder: Microsoft ha deciso di dare priorità ai settori aziendali

L'e-mail di Microsoft include un link a una pagina di supporto Microsoft in cui la società cerca di spiegare perché Copilot GPT Builder verrà rimosso da Copilot Pro. Come si può leggere sul sito Microsoft: “stiamo continuando a valutare la nostra strategia per l'estensibilità di Copilot per i consumatori e stiamo dando priorità alle esperienze di prodotto principali, pur rimanendo impegnati nelle opportunità per gli sviluppatori. A tal fine, stiamo spostando la nostra attenzione sui GPT verso scenari commerciali ed aziendali e stiamo interrompendo gli sforzi GPT nel settore consumer Copilot”. La pagina di supporto afferma che, dopo il 10 luglio, verranno eliminati tutti i GPT personalizzati creati dagli utenti con Copilot GPT Builder. In quel momento verranno eliminati anche tutti i dati raccolti da Microsoft da Copilot GPT Builder.

Chiunque abbia creato GPT con tale strumento e voglia salvare le proprie istruzioni personalizzate può farlo prima del 10 luglio. Per fare ciò basterà aprire prima i propri GPT in modalità modifica e poi accedere alla scheda di configurazione. Fatto ciò, sarà possibile copiare le istruzioni e salvarle.