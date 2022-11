Copia e incolla da Stack Overflow: il parere del CEO

Copiare e incollare codice da Stack Overflow fa parte, o ha fatto parte, della vita lavorativa di molti sviluppatori e programmatori. Tale pratica viene spesso criticata ma non vi è dubbio che, in alcuni casi, abbia contribuito a tirare fuori dai guai coder di tutto il mondo in cerca di una soluzione con cui superare una fase di stallo, portare a termine un progetto e salvare tante ore di sonno.

Un vecchio meme recitava "C'è chi ammette di aver copiato da Stack Overflow e chi mente", forse le cose non stanno esattamente così ma nel caso specifico di questa breve riflessione non è questo il punto. Proviamo invece a chiederci se il copia e incolla dai contributi altrui può essere considerata una condotta professionale. Molto pragmaticamente si potrebbe rispondere che ciò che conta è il risultato, se da qualche parte esiste uno snippet in grado di risparmiaci ore di lavoro non vi è ragione di non sfruttare tale opportunità.

Del resto Internet, e in particolare Stack Overflow, esistono anche per questo: fornire delle risposte a persone che altrimenti non saprebbero a chi rivolgersi o hanno poco tempo a disposizione per risolvere un quesito.

Stack Overflow come contesto per il codice

Prashanth Chandrasekar CEO di Stack Overflow, ha voluto dire la sua in proposito, ricordando che la piattaforma dovrebbe essere considerata come una "contesto per il codice". Lo scopo principale del servizio è quello di contribuire al progresso tecnologico grazie al contributo della conoscenza collettiva. ciò non riguarda unicamente il codice in quanto programmare non significa soltanto scrivere listati ma anche acquisire un metodo di lavoro, utilizzare la logica e scegliere gli strumenti più giusti con cui lavorare.

Quindi, sempre a parere di Chandrasekar, una porzione di codice completamente priva di contesto dovrebbe essere considerata la peggiore risorsa possibile, a darle valore sarebbero invece le spiegazioni fornite riguardo alla sua sintassi, al suo funzionamento e alla sua utilità.

Per lo stesso motivo Chandrasekar sembrerebbe guardare con occhio critico ad assistenti automatici e strumenti per l'autocompletamento come GitHub Copilot, questi ultimi infatti non terrebbero sempre conto del contesto, fornendo in alcuni casi suggerimenti in grado di aprire le porte a malfunzionamenti, bug e comportamenti inattesi.

I numeri di Stack Overflow

Ad oggi, secondo i calcoli di Chandrasekar, esisterebbero tra i 25 e i 28 milioni di sviluppatori in tutto il mondo e almeno 100 milioni di persone che operano nel campo della tecnologia (compresi gli sviluppatori quindi).

Tra di essi circa l'80% visiterebbe Stack Overflow almeno settimanalmente. La piattaforma attirerebbe inoltre 100 milioni di visitatori al mese generando 52 milioni tra domande e risposte. Praticamente una ogni 14 secondi.