Conto Under 35: 150€ su Amazon e un anno di affitto in palio

Scegliere il conto adatto per le generazioni più giovani è diventato più conveniente con l'aiuto di Crédit Agricole.

Per i clienti sotto i 35 anni è stata lanciata una nuova offerta che dà accesso ad un conto a costo zero e ad una carta di debito, oltre che ai bonifici bancari gratuiti. Inoltre, i clienti hanno la possibilità di acquistare buoni Amazon per un valore di 150 euro.

Inoltre, chi sceglie di aprire un conto Crédit Agricole potrà partecipare ad un concorso con la possibilità di vincere l'affitto di un anno intero, del valore fino a 7.000 euro.

Per iniziare il processo di apertura del conto è sufficiente seguire i passaggi indicati sul sito ufficiale di Crédit Agricole, a cui è possibile accedere tramite il link sottostante.

Precisiamo che il concorso è riservato esclusivamente ai clienti che aprono il proprio conto nel mese di ottobre.

Apri Conto Crédit Agricole SUBITO

Il conto Under 35 di Crédit Agricole: la soluzione perfetta per te

I nuovi clienti che optano per il conto Crédit Agricole Under 35 riceveranno due bonus. Il primo riguarda dei Buoni Amazon, che possono arrivare fino a 150 euro.

È diviso in due parti: un buono iniziale di 50 euro all'apertura del conto e fino a 100 euro di cashback per le spese sostenute con carta di debito. Per ricevere il bonus massimo è necessario spendere almeno 1.000 euro.

Il secondo bonus è la possibilità di partecipare a una lotteria, il cui premio corrisponde a un anno di affitto. Chi non ha un contratto di affitto avrà invece 7.000 euro in buoni Amazon.

Aprendo il Conto Under 35 Crédit Agricole potrai accedere ad un'offerta bancaria all in, che comprende un conto a canone zero e una carta di debito Visa Crédit Agricole senza canone per due anni (dopodiché costerà 24 euro all'anno).

Inoltre, prelevare denaro dagli sportelli bancomat della banca è sempre gratuito, con la carta può essere utilizzata tramite Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. Anche i bonifici bancari sono gratuiti. Se inviti i tuoi amici ad iscriversi potrai ricevere in regalo fino a 300 euro in buoni Amazon.

