Conto e carta a canone zero per i giovani: la nuova offerta di Crédit Agricole

Crédit Agricole ha recentemente introdotto un'innovativa proposta rivolta a tutti i giovani al di sotto dei 35 anni, denominata Next Under 35.

Questa iniziativa presenta un nuovo tipo di conto corrente e una carta di debito senza canone per i primi due anni, accompagnati da un consulente personale dedicato.

Il conto Next consolida l'intera esperienza bancaria in un'unica app, consentendo di effettuare pagamenti e svolgere tutte le operazioni bancarie necessarie.

Inoltre, offre la possibilità di richiedere nuovi prodotti e di fissare appuntamenti in filiale direttamente con il consulente personale. Tutte le informazioni dettagliate sull'offerta Next Under 35 sono disponibili cliccando sul link sottostante.

Risparmia con Next Under 35 di Crédit Agricole: conto e carta a canone zero

Next Under 35 rappresenta una nuovissima proposta di conto corrente online, completo di una carta di debito Crédit Agricole senza costi fissi per i primi due anni, ideato appositamente per giovani al di sotto dei 35 anni.

La carta di debito collegata a questo conto fa parte del circuito di pagamento internazionale Visa, offrendo la possibilità di effettuare transazioni online e in negozi fisici in tutto il mondo.

Inoltre, supporta comodamente i pagamenti attraverso wallet digitali come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

L'app di Crédit Agricole rende la gestione del conto e della carta estremamente facile. Tra le varie operazioni disponibili, è possibile regolare i limiti di spesa, attivare la carta per pagamenti online e internazionali, visualizzare il PIN e bloccare immediatamente la carta con un solo clic in caso di furto.

L'apertura del conto può essere richiesta comodamente tramite la pagina dedicata sul sito ufficiale, accessibile mediante il bottone sottostante.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.