Conto deposito Illimity: massimizza i tuoi risparmi con interessi fino al 5,75%

Negli ultimi tempi sembra che la crisi abbia iniziato a placarsi. Prova di ciò sono le offerte delle banche che raggiungono un tasso fino al 4%.

Tuttavia, Illimity Bank si spinge oltre, garantendo fino al 30 ottobre un incredibile tasso di rendimento del 5,75% per far aumentare i tuoi risparmi.

Per coloro che non l'hanno ancora conosciuta, questa banca italiana, innovativa e completamente digitale, punta ad una rivoluzione del concetto stesso di banca, premiando il potenziale di famiglie, persone e imprese, tenendo comunque un occhio di riguardo per l'ambiente.

Nell'attuale crisi, per Illimity diventa allora necessario salvaguardare l'economia e il benessere dei consumatori: così è stata lanciata una promozione dal tasso promozionale competitivo mentre i risparmi sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Conto deposito Illimity: come ottenere il tasso di interesse promozionale

Illimity Bank offre più di una soluzione personalizzata, con tassi di interesse che variano in base al piano scelto (Premium o Classic), alla durata (da 6 a 60 mesi) e al tipo di deposito (non svincolabile o svincolabile).

Ad esempio, se opti per il conto Premium e vincoli le somme fino a 60 mesi, avrai il tasso di interesse pari a 5,75%; invece, con il conto Classic, il tasso è del 5%.

Se scegli il conto Premium e il deposito svincolato, il tasso di interesse è del 5%, che scende al 4,20% se opti per il conto Classic.

Come hai potuto notare, se scelsi linee non svincolabili per i tuoi risparmi, i tassi aumenteranno. Sarai dunque consapevole della tua scelta di bloccare la somma fino alla scadenza del contratto, anche a discapito di una minore liquidità, oppure se preferisci prelevare parte del capitale versato pur ricevendo un interesse minore.

In ogni caso, i tassi di interesse rimangono fissi nel lasso di tempo compreso tra i 24 e i 60 mesi, mentre i rendimenti ti vengono accreditati di anno in anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.