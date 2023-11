Conto Arancio di ING: guadagna il 4% annuo lordo per 12 mesi

ING apre le porte a un'opportunità straordinaria per incrementare i tuoi risparmi con il Conto Arancio, offrendo un allettante tasso del 4% annuo lordo per i primi 12 mesi, fino a 100.000 euro.

Questa eccezionale offerta è valida esclusivamente per coloro che procedono ad aprire e attivare il conto entro il 31 dicembre 2023.

Tutti i vantaggi offerti da Conto Arancio

Aprire e attivare il Conto Arancio è un processo semplice e veloce, accessibile a tutti. Basta effettuare un primo versamento entro la fine dell'anno per entrare a far parte di questa iniziativa di risparmio vantaggiosa.

Nei primi 12 mesi dall'attivazione, godrai di un 4% annuo lordo sugli importi depositati, con un tetto massimo di 100.000 euro.

La peculiarità di questa opportunità risiede nella completa flessibilità: non ci sono vincoli, permettendoti di gestire i tuoi risparmi a tuo piacimento, con gli interessi accreditati alla fine dell'anno.

Una volta superato il limite di 100.000 euro o nei Conti Arancio successivi al primo, verrà applicato un tasso annuo lordo del 1%, che rappresenta comunque un'opportunità di risparmio considerevole.

Il Conto Arancio si distingue per la sua trasparenza, eliminando qualsiasi costo nascosto. Tutte le operazioni, dall'apertura alla chiusura, passando per versamenti, prelievi e il rendiconto online, sono a costo zero.

Sei già un cliente di ING? Devi accedere all'Area Riservata, aprire Conto Arancio e avvantaggiarti di questa promozione eccezionale.

Se invece non lo sei, cosa aspetti? Apri il conto cliccando sul link sottostante: i tuoi risparmi cresceranno grazie al rendimento del 4% annuo lordo, garantito per i primi 12 mesi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.