Con Surfshark hai un alias digitale per proteggere la tua identità

AlternativeID è un’arma potente per proteggere la tua identità digitale. Inclusa nei piani di Surfshark VPN, questo servizio aumenta la sicurezza mentre navighi mantenendo il tuo anonimato online con dei prezzi molto vantaggiosi. Ecco qualche dettaglio in più su come funziona.

Cos'è AlternativeID di Surfshark?

AlternativeID non è un semplice servizio di email temporanea o un generatore di identità alternative. È una soluzione completa che Surfshark ha sviluppato per garantirti un livello di privacy online senza precedenti. Creando per te un'identità digitale e un indirizzo email nuovi, AlternativeID ti permette di interagire online mantenendo nascosti il tuo vero nome e la tua email principale.

Quali sono i vantaggi di usarlo? Con AlternativeID, puoi dire addio al fastidioso spam, minimizzare il rischio che i tuoi dati personali finiscano nelle mani sbagliate, e navigare online con una tranquillità impagabile. Che tu stia facendo shopping online, iscrivendoti a newsletter, corsi, eventi o partecipando a forum, AlternativeID ti protegge da eccessive email di marketing e potenziali violazioni dei dati, consentendoti di controllare chi può accedere alle tue informazioni personali.

Per attivare AlternativeID è sufficiente avere un abbonamento attivo della VPN Surshark e con pochi clic puoi generare un’identità digitale alternativa che ti rappresenti online senza rivelare i tuoi veri dati.

Parlando di costi Surfshark ha vari piani con diverse tipologie di abbonamento. Il massimo risparmio puoi ottenerlo scegliendo gli abbonamenti biennali. Ad esempio il piano Starter per 24 mesi costa solamente 2,49 €/mese, mentre quello One+ ha un prezzo di 4,97 €/mese. Ti invitiamo comunque a visitare il sito cliccando sul pulsante qui sotto per una panoramica dettagliata di tutte le caratteristiche incluse nei vari piani.

Scegliendo la VPN di Surfshark non solo hai tutti i vantaggi di navigare utilizzando una rete virtuale crittografata, ma grazie ad AlternativeID non dovrai fornire i tuoi dati personali a servizi di cui non sei sicuro. Visita ora il sito e approfitta degli sconti sui piani biennali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.