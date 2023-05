Con SiteGround il vostro sito è più veloce e la migrazione è gratuita

Vi serve un hosting veloce e sicuro, che vi dia la possibilità di migrare gratuitamente il vostro sito web? La risposta è SiteGround, un servizio che migliora la vostra presenza online con una piattaforma completa e un'assistenza sempre presente 24 ore per tutta la settimana. Con piani scontati dall'82% all'84%, è una bella occasione per avere l'opportunità aprire il vostro primo sito o trasferirne uno già esistente, migliorandone l'esperienza.

Cosa offrono i piani hosting SiteGround

GrowBig è attualmente l'offerta più conveniente di SiteGround. Con soli 3,99€ al mese potrete gestire un numero illimitato di siti web, fino a 100.000 visite mensili e usufruire di uno spazio di 20GB. Sia il dominio, che la posta elettronica e il certificato SSL sono gratuiti, sono inclusi anche dei backup con cadenza giornaliera, per prevenire qualsiasi perdita accidentale dei dati. Si tratta di un buon compromesso, adatto sia ai principianti che agli esperti, alla ricerca di un nuovo host.

Se tuttavia le vostre esigenze sono maggiori, allora potete puntare sul piano GoGeek. Con 5,99€ al mese avrete 40GB di spazio, possibilità di gestire fino a 400.000 visite al mese e servizi pensati per la gestione dei siti per il commercio in rete, come white-label, oltre a un DNS privato gratuito, maggiori risorse server e un'assistenza prioritaria.

Entrambi i piani beneficiano di un PHP ottimizzato, più veloce del 30% rispetto alle altre soluzioni. Questo riduce il tempo caricamento della pagina e consente ai server di elaborare più velocemente un numero maggiore di visite.

Chi non ha grosse necessità, può aprire il proprio sito web con il piano base StartUp, disponibile a 1,99€ al mese. Offre tutto quello che si può avere con GrowBig, ma è possibile gestire soltanto un sito web e 10.000 visite mensili.

Sfruttate adesso gli sconti applicati e selezionate il piano SiteGround più adatto! La migrazione è gratuita e potrete trasferire anche la posta elettronica.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.