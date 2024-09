Ferma i seccatori con uno strumento rivoluzionario, oggi a metà prezzo!

Non ne puoi più di chiamate dei call center e del telemarketing? Sei bombardato ogni giorno dalle telefonate di numeri sconosciuti? Quello che ti serve per risolvere il problema è Incogni. Si tratta di uno strumento davvero eccezionale, perchè oltre a bloccare telefonate, email e messaggi indesiderati, protegge dalle truffe e dai pericolosi furti di dati e identità. Ora tra l'altro costa esattamente la metà! Andiamo a scoprire il suo funzionamento.

Stop alle chiamate dei call center: come funziona Incogni

Una volta installato, questo tool scansiona il web e trova le tue informazioni sensibili (tra cui numero di telefono, indirizzi email o di casa), rimuovendole dai database di data broker e altre aziende di dubbia provenienza. Ma non è finita qui, perchè poi Incogni monitora costantemente che i tuoi dati non vengano nuovamente inseriti in quelle liste, evitando che il problema delle chiamate dei call center ecc. torni di nuovo.

Insomma, questo tool tutela la privacy e l'identità online, ed evita il verificarsi ogni giorno del fastidioso fenomeno delle telefonate spam. Il tutto senza fare alcuna segnalazione: il funzionamento di Incogni è automatico, non dovrai effettuare alcuna operazione complessa. Semplicemente, ad un certo punto smetterai di ricevere le chiamate dei call center aggressivi e ti verrà fornito un report del lavoro svolto.

Detto questo, per attivare il servizio basta andare sul sito di Incogni. Preparati a ricevere una gradita sorpresa, perché in questo momento l'abbonamento al piano annuale è in sconto del 50%.

La promozione potrebbe terminare da un momento all'altro, quindi meglio non tergiversare. Inoltre, se non sei soddisfatto puoi sempre sfruttare la garanzia di 30 giorni dall’acquisto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.