Con Norton hai un antivirus + VPN a meno di 30€

Uno dei migliori antivirus in commercio, Norton, propone un pacchetto che offre la protezione contro virus, malware e ransomware + VPN al prezzo di 29,99€ per il primo anno. Si tratta di un'occasione unica per avere a disposizione un software affidabile ed efficiente, in grado di proteggere dalle minacce del web più recenti e di garantire la privacy durante la navigazione.

Cosa offre Norton Anvitirus

Il piano di abbonamento a cui ci riferiamo è Norton 360 Standard, che offre:

Protezione per 1 PC , Mac, tablet o telefono;

, Mac, tablet o telefono; Protezione contro virus , malware , ransomware e hacker ;

, , e ; Password Manager , ovvero un gestore di password che memorizza e genera password complesse, migliorando la sicurezza online;;

, ovvero un gestore di password che memorizza e genera password complesse, migliorando la sicurezza online;; 10 GB di backup del PC nel cloud;

del PC nel cloud; Connessione a Internet privata con VPN.

Da considerare in particolare la presenza di una VPN, con cui è possibile navigare su reti Wi-Fi pubbliche in modo sicuro e anonimo. E la crittografia dei dati garantisce che le informazioni siano illeggibili per i malintenzionati. Ottimo anche il firewall intelligente integrato nell'antivirus di Norton, che monitora continuamente le connessioni di rete in entrata e in uscita. In sostanza, previene accessi non autorizzati e protegge i dati personali.

Il tutto con uno sconto del 60% rispetto al prezzo di listino. Per maggiori dettagli e per sottoscrivere l'offerta, vai sul sito ufficiale di Norton. Si tratta di una promo che non durerà molto: non tergiversare troppo perciò, approfittane subito per avere una protezione completa ad un prezzo davvero interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.