Con Norton 360 Advanced ti proteggi dal dark web a soli 3,75€/mese

Norton 360 Advanced è uno dei migliori antivirus sul mercato, apprezzato per la sua efficacia nella protezione online e, in particolare, per l’avanzata sicurezza contro le minacce provenienti dal dark web. Grazie a uno sconto del 66%, Norton 360 Advanced è ora disponibile a soli 3,75€ al mese (44,99€ per il primo anno). Questa offerta rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera un livello di protezione completo a un prezzo accessibile.

Cos'è il dark web e come Norton 360 Advanced riesce a proteggerci

Norton 360 Advanced offre una serie di strumenti di sicurezza digitale per proteggere gli utenti dalle minacce moderne, con particolare attenzione al dark web. Il dark web è una parte nascosta di Internet accessibile solo tramite software specifici, dove spesso vengono scambiati dati personali rubati, come numeri di carte di credito, password e informazioni personali. Norton 360 monitora costantemente il dark web alla ricerca di tali dati e avvisa immediatamente l’utente nel caso in cui le sue informazioni siano state esposte, offrendo un livello di protezione avanzato contro furti d’identità e usi impropri delle credenziali.

In aggiunta alla protezione dal dark web, Norton 360 Advanced include una VPN integrata che consente di navigare in sicurezza e anonimato, anche su reti Wi-Fi pubbliche, riducendo il rischio di intercettazioni di dati e migliorando la privacy online. Per garantire un’esperienza sicura su tutti i fronti, Norton dispone anche di un password manager. Si tratta di una funzionalità che aiuta a creare e gestire password complesse e uniche per ogni account, evitando che le stesse credenziali vengano utilizzate su più siti, riducendo così il rischio di violazioni.

Infine, Norton 360 Advanced offre il controllo parentale, una funzionalità particolarmente utile per le famiglie che desiderano garantire un’esperienza online sicura per i minori. Consente ai genitori di monitorare le attività online dei figli, impostare limiti di utilizzo e bloccare contenuti non appropriati, aiutandoli a navigare in sicurezza.

Con questo strumento, l’utente ha accesso a una suite completa di strumenti di sicurezza digitale che proteggono dai rischi online a 360 gradi. Ciò assicura un’esperienza sicura, privata e ben protetta, per ben 10 dispositivi. Ad un prezzo davvero vantaggioso: vai sul sito di Norton per attivare la protezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.